मिथुन राशिफल 16 सितंबर : मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, धन लाभ के योग

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 16 September 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले आज अपने रिलेशन को रोमांचक और मजेदार बनाए रखें।

Mon, 15 Sep 2025 10:01 PM

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 16 September 2025, मिथुन राशिफल: पार्टनर के साथ बैठकर दिल की हर बात शेयर करें। नौकरी के सिलसिले में सफर करना पड़ सकता है। पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत पर ध्यान दें। लवर के साथ जब रहें तो उनका पूरा ध्यान रखें। आज प्रोफेशनल कार्यों को भी पूरा करें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।

लव राशिफल: आज अपने रिलेशन को रोमांचक और मजेदार बनाए रखें। रिश्ते को मजबूत करने के कई मौके मिलेंगे। प्रेमी के साथ ट्रिप पर जा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो प्रेमी को पसंद हो। आज भविष्य पर खुलकर बात करें। ऑफिस रोमांस से दूर रहें क्योंकि पार्टनर को शक हो सकता है और फैमिली लाइफ पर इसका असर पड़ सकता है। शादीशुदा महिलाएं फैमिली बढ़ाने पर सीरियस होकर विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: आज इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करनी पड़ सकती है, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्ट रखें। नए प्रोजेक्ट्स में एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। जिन जातकों की नई नौकरी लगी है, उन्हें टीम मीटिंग्स में सावधान रहना चाहिए। पुरुष जातकों को महिला सहकर्मियों से डील करते समय ध्यान रखना चाहिए, वरना आरोप लग सकते हैं। बैंकर्स, अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल मैनेजर्स को दिन के दूसरे भाग में सतर्क रहना चाहिए।

आर्थिक राशिफल: पुरानी इन्वेस्टमेंट से धन लाभ होगा। आज प्रॉपर्टी खरीद-बेच सकते हैं। कुछ लोगों को पारिवारिक संपत्ति का फायदा मिल सकता है। विदेशी यात्रा के लिए फ्लाइट टिकट या होटल बुक कर सकते हैं। शेयर, ट्रेड या लंबे समय के लिए सट्टा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए दिन सही है। कोई रिश्तेदार या भाई-बहन आर्थिक मदद मांग सकता है। मदद करें लेकिन पैसे समय पर वापस ले लें।

स्वास्थ्य राशिफल :आज जंक फूड से बचें। खाने-पीने पर ध्यान दें। पेट और डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। बच्चों को खेलते वक्त चोट लग सकती है और महिलाओं को यूरिन इंफेक्शन की शिकायत भी हो सकती है। जो लोग छुट्टियों पर हैं, उन्हें पानी वाली एक्टिविटीज में सावधान रहना चाहिए। आज जिम या योगा क्लास जॉइन करने के लिए भी दिन अच्छा है। शाम को परिवार के साथ वक्त बिताना ऑफिस के तनाव को कम करेगा।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com