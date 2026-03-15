मिथुन राशिफल 16 मार्च: मिथुन राशि आज ऑनलाइन लेन-देन के समय सावधान रहें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 16 मार्च: मिथुन राशि आज ऑनलाइन लेन-देन के समय सावधान रहें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 16 March 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।मिथुन राशि आज कमाई का मौका हाथ से न जाने दें।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 16 March 2026, मिथुन राशिफल 16 मार्च: आज के दिन आपके प्रेम संबंधों में बदलाव आ सकते हैं। आपको नौकरी में अपनी काबिलियत साबित करने के अवसर मिल सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए धन-संपत्ति को सावधानी से हैंडल करें। आज के दिन प्रेम जीवन में बदलाव की उम्मीद करें। आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल अवसरों को अच्छे से हैंडल आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन आज के दिन ठीक रहेगी, और आज आपको कोई बड़ी बीमारी भी आपको नहीं होगी।
मिथुन राशि आज ऑनलाइन लेन-देन के समय सावधान रहें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
मिथुन वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
बिना किसी शर्त के अपना प्यार जाहिर करने के बारे में सोचें। आपका साथी स्वभाव से रोमांटिक हो सकता है, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी। जब आज आप दोनों के बीच किसी बात पर असहमति होगी, तो इस वजह से थोड़ी-बहुत रुकावटें आ सकती हैं। आज के दिन आप अपने साथी के साथ छुट्टियों पर जाने की योजना बनाने में माहिर हैं। दोपहर के टाइम में, अपने माता-पिता के साथ अपने प्रेम संबंधों के बारे में बात करने के लिए थोड़ा समय निकालें। जो लोग अभी सिंगल हैं, या जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें आज काम की जगह, क्लास रूम, किसी सरकारी कार्यक्रम या ट्रैवल करने के दौरान कोई स्पेशल व्यक्ति मिल सकता है।
मिथुन वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
काम की जगह पर क्रिएटिव बनें। आज के दिन नए प्रोजेक्ट्स और कामों के जरिए आपकी लगन और मेहनत की परीक्षा हो सकती है। टीम मीटिंग्स के दौरान आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। कुछ पेशेवर जातकों को, खासकर जो मीडिया, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, धन, सेवा क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन्हें सुबह में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वे अपना बायोडाटाअपडेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी नौकरी के लिए कॉल आ सकता है। सीनियर अधिकारियों के साथ आपके संबंधों में थोड़ी-बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। टीम के सदस्यों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचें, और अपने क्लाइंट्स के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करें।
मिथुन वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपको पैसों से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ऐसे में आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं। महिला जातक अपने घर की मरम्मत या उसे नया रूप देने में दिलचस्पी लेंगी। कुछ ऐसे मौके भी आ सकते हैं, जब आपको ऑनलाइन लेन-देन करते समय सावधानी बरतनी होगी। जमीन-जायदाद और निवेश से जुड़े मामलों को संभालते समय आपको धैर्य बनाए रखना होगा। कारोबारी लोग विदेशी मुद्रा में लेन-देन कर सकते हैं। कुछ लोग आज कारोबार में निवेश करने का डिसीजन भी ले सकते हैं।
मिथुन वालों का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपको सांस लेने से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। आज अपने सिर के ऊपर कोई भी भारी चीज उठाने से बचें। आपको अपने खान-पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए। अपनी पर्सनल खुशी के लिए समय निकालें, और योग व ध्यान के जरिए अपने मानसिक तनाव को दूर करें। आज किसी भी तरह की सर्जरी करवाने के लिए भी एक अच्छा दिन है। अगर आज आपकी कोई सर्जरी तय है, तो आप उसे करवा सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए आप शराब और तंबाकू, दोनों का ही सेवन छोड़ सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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