मिथुन राशिफल 16 जून: मिथुन राशि आज कमाई होगी अच्छी लेकिन ध्यान रखें ये 1 बात,पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 16 जून: मिथुन राशि आज कमाई होगी अच्छी लेकिन ध्यान रखें ये 1 बात,पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 16 June 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 16 June 2026, मिथुन राशिफल 16 जून: आज सबसे पहले जरूरी याद रखें कि अच्छा दिन भी बिना सोच के फैसले मांगता नहीं है। सप्ताह के बेहतर दिनों में से एक होने पर भी भ्रम के छोटे बादल बने रह सकते हैं। सम्मान, पहचान और लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ सकता है। कारोबारियों को अलग अलग स्रोतों से ऑर्डर या पूछताछ मिल सकती है। फिर भी मन का एक हिस्सा खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर पाएगा। यही आज की असली परीक्षा है। चंद्रमा मेष में और भरणी नक्षत्र में है, इसलिए बाहरी गति तेज रहेगी, मगर भीतर तुलना और असमंजस भी उठेगा। बिल भुगतान, कागजी काम और जरूरी पुष्टि सुबह कर लें। सुबह का शांत समय महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सहायक है। देर दोपहर में जल्दी न करें। कोई अच्छा अवसर दिखे तो पहले उसकी शर्त पढ़ें, फिर आगे बढ़ें। संतोष की बात यह है कि हालात आपके खिलाफ नहीं हैं। बस दिमाग को दिशा चाहिए।
मिथुन राशि आज कमाई होगी अच्छी लेकिन ध्यान रखें ये 1 बात,पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
मिथुन राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
रिश्तों में दिन मिला जुला है। खुशी के छोटे पल भी आएंगे और मन में हल्की उलझन भी रहेगी। यदि साथी आपसे स्पष्ट जवाब चाहता है, तो टालमटोल न करें। आधी बात बोलकर छोड़ देने से गलतफहमी बढ़ेगी। सामाजिक सम्मान मिलने पर परिवार को भी अच्छा लगेगा, लेकिन उस उत्साह में किसी करीबी की भावनाओं को हल्का न समझें। मित्र मंडली में आपकी बात सुनी जाएगी। इसी कारण शब्द जिम्मेदारी से चुनें। अविवाहित लोग आकर्षण महसूस कर सकते हैं, पर किसी के इरादे को केवल बाहरी व्यवहार से न आंकें। छोटी राहत यह है कि यदि आप साफ और शांत रहेंगे, तो बात बिगड़ने के बजाय सुधर सकती है।
मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
काम के मोर्चे पर गति अच्छी है। व्यापार में ऑर्डर, संपर्क और नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को भी वरिष्ठों से मान मिलेगा या किसी मीटिंग में उनकी बात वजन पकड़ेगी। फिर भी हर प्रस्ताव पर तुरंत हां न करें। यह दिन स्मार्ट काम का है, केवल व्यस्त दिखने का नहीं। छात्र अच्छे प्रदर्शन की स्थिति में हैं, खासकर जहां पहले से तैयारी मजबूत है। नोट्स, असाइनमेंट और परीक्षा रणनीति पर ध्यान दें। करियर से जुड़े लोग अपने नाम और छवि को संभालकर रखें। एक भूल यह हो सकती है कि आप दूसरों की राय सुनते सुनते अपनी समझ को कमजोर कर दें। राय लें, पर अंतिम निर्णय लिखित तथ्यों के आधार पर लें। सट्टा या जोखिम वाले लाभ के मौके दिख सकते हैं, पर अति उत्साह से दूर रहें।
मिथुन राशि का आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
धन पक्ष में अवसर हैं, लेकिन अनुशासन जरूरी है। बिल भुगतान, टैक्स, फीस या बकाया राशि को टालना नहीं चाहिए। आज किसी निवेश या तेजी वाले सौदे का आकर्षण बढ़ सकता है। यदि कदम उठाना ही हो, तो राशि सीमित रखें और कागज पढ़कर आगे बढ़ें। कारोबारियों को आय के नए स्रोत दिख सकते हैं। फिर भी मिलने वाले हर लाभ को पक्का मानना सही नहीं होगा। खर्च और कमाई का संतुलन लिखकर देखेंगे तो तस्वीर साफ होगी। आश्वासन यही है कि समझदारी से चलें तो आर्थिक फायदा संभव है।
मिथुन राशि का आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
मानसिक उलझन शरीर को भी बेचैन कर सकती है। सांस उथली हो तो दो मिनट रुककर लंबी श्वास लें। बिल या काम के दबाव में लगातार बैठे रहने से हथेलियों, कंधों या गर्दन में जकड़न आ सकती है। बीच बीच में उठकर हाथ पैर फैलाएं। मीठा या बार बार स्नैकिंग से सुस्ती बढ़ सकती है। पर्याप्त पानी और हल्का दोपहर का भोजन एकाग्रता बनाए रखेगा। शाम को शोरगुल से थोड़ा दूर समय निकालना उपयोगी रहेगा।
आज की सलाह: अच्छी खबरों के बीच भी हर कागज और हर भुगतान दोबारा देखकर ही आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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