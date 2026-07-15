मिथुन राशिफल 16 जुलाई: मिथुन राशि आज करियर में दोपहर बाद होगा बदलाव, पढ़ें आज का राशिफल

मिथुन राशिफल 16 जुलाई: मिथुन राशि आज करियर में दोपहर बाद होगा बदलाव, पढ़ें आज का राशिफल
Gemini Horoscope Today 16 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 16 July 2026, मिथुन राशिफल 16 जुलाई: सुबह का समय पैसों, परिवार और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दिला सकता है। खर्च और आमदनी का संतुलन देखने की जरूरत रहेगी। मन में यह भी चल सकता है कि मेहनत के बदले नतीजा कब मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से बात नहीं बनेगी। परिवार के किसी सदस्य से उपयोगी सलाह मिल सकती है। दिन का पहला हिस्सा थोड़ा तनावपूर्ण लगे, क्योंकि जिम्मेदारियां एक साथ सिर उठा सकती हैं। इसके बाद माहौल बदलेगा और आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा। दोपहर के बाद संवाद, यात्रा, संपर्क, मीटिंग और अपने फैसले को आगे बढ़ाने की हिम्मत आएगी। अगर आप किसी योजना पर कुछ समय से सोच रहे थे, तो शाम की ओर उसके लिए पहला व्यावहारिक कदम लिया जा सकता है। सूर्य आपकी राशि में होने से व्यक्तित्व प्रभावी है, पर बुध की वक्री चाल बार बार सोचने और बात दोहराने की स्थिति भी बना रही है। चंद्रमा का बदलता असर साफ बताता है कि पहले हिस्से में धन और सुरक्षा की चिंता रहेगी, जबकि बाद में प्रयास, साहस और गति बढ़ेगी।
मिथुन राशि आज करियर में दोपहर बाद होगा बदलाव, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
साथी के साथ संबंध सामान्य से बेहतर रह सकते हैं, बशर्ते आप अपने तनाव को रिश्ते पर न उतारें। सुबह के समय आपकी चिंता पैसों, जिम्मेदारियों या परिवार की बातों से जुड़ी हो सकती है, इसलिए रोमांटिक मूड थोड़ा कम रहेगा। बाद में बातचीत खुलने लगेगी और अपने मन की बात कहना आसान होगा। जिन लोगों के रिश्ते में चुप्पी चल रही थी, वे संदेश या कॉल के जरिए शुरुआत कर सकते हैं। भाई बहन या करीबी मित्र का समर्थन आपको भावनात्मक रूप से भी संभालेगा, जिससे आप रिश्तों में अधिक स्पष्ट रहेंगे। प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा भरोसा, नियमित संपर्क और छोटे आश्वासन असर करेंगे। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर या संतोष भी मिल सकता है।
करियर राशिफल
यह दिन मेहनत मांगता है और सफलता भी उसी अनुपात में देगा। बिना तैयारी के कुछ बड़ा करने से बेहतर है कि जो काम हाथ में है, उसे पूरा ध्यान देकर निपटाएं। सुबह के समय वित्त, संसाधन, फीस, भुगतान, प्रोजेक्ट खर्च या ऑफिस बजट से जुड़े मसले सामने आ सकते हैं। विद्यार्थियों को मूल बातें दोहरानी चाहिए। करियर में दोपहर के बाद तेजी आएगी। प्रेजेंटेशन, लेखन, मार्केटिंग, सेल्स, शिक्षण, मीडिया, काउंसलिंग या नेटवर्किंग से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। यदि किसी आवेदन, मेल, रिपोर्ट या प्रस्ताव को भेजना है, तो भाषा और तथ्य दोबारा जांच लें, क्योंकि बुध की वक्री चाल छोटी गलती पकड़वा सकती है। साहसी निर्णय संभव है, लेकिन उसके पीछे तैयारी होनी चाहिए। मेहनत का फल धीमे सही, पर दिखाई देने लगेगा।
धन राशिफल
पैसों का प्रवाह मेहनत के साथ जुड़ा रहेगा। बिना श्रम के आसानी से लाभ की उम्मीद न रखें। सुबह खर्च का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन परिवार की जरूरतें भी नजरअंदाज नहीं की जा सकतीं। अगर कोई खरीद जरूरी है, तो तुलना करके लें। दोपहर के बाद छोटी यात्राओं, दस्तावेज, टेक्नोलॉजी या काम से जुड़े साधनों पर खर्च संभव है। आय का रास्ता खुला है, मगर योजना से चलना जरूरी है। उधार, जल्दबाज निवेश या केवल सुनी सुनाई बात पर फैसला न करें।
सेहत राशिफल
तनाव और बेचैनी की वजह से थकान महसूस हो सकती है, खासकर सुबह। भोजन समय पर लें और बहुत देर तक खाली पेट न रहें। बाद के हिस्से में ऊर्जा बढ़ेगी, पर अति सक्रियता से बचें। हल्की वॉक, श्वास पर ध्यान और स्क्रीन से छोटे अंतराल आपके मूड को संतुलित रखेंगे। रात तक दिमाग ज्यादा चलता रहे, तो सोने से पहले काम की सूची लिखकर मन हल्का करें।
आज की सलाह: मेहनत को दिशा दें, जल्दबाजी छोड़ें और हर जरूरी बात लिखित में रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र