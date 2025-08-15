मिथुन राशिफल 16 अगस्त : पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बनाएं बैलेंस, करियर में करेंगे तरक्की, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 16 August 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले आज पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में संतुलन बनाएं।

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 16 August 2025, मिथुन राशिफल: लव संबंधित समस्याओं को सुलझा लें। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों को लें जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। लव रिलेशनशिप में प्रेम और केयर महत्वपूर्ण होती है। अपने प्रोफेशनल स्किल्स को दिखाने के लिए ऑफिस की चुनौतियों का सामना अच्छे से करें। आज अर्थ को अच्छे से संभालें। आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी।

लव राशिफल- रिलेशनशिप में आपके कमिटमेंट पर सवाल उठाए जाएंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आपको इगो संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ महिलाओं को लव अफेयर के चलते घर में परेशानी का सामान करना पड़ सकता है। पुराने रिलेशनशिप की वजह से नए रिलेशनशिप में परेशानी आ सकती है। आपको इससे बहुत प्रेम से संभालना होगा। लवर की प्राथमिकताओं को लेकर सेंसिटिव रहें। प्रेमी के पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में सक्सेस और उपलब्धियों की सराहना करें। सिंगल महिलाओं को किसी पार्टी या ऑफिस फंक्शन के दौरान कोई प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल- दिन के पहले भाग में आपका करियर नई दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। आप नई जॅाब का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं या आपको अप्रेजल मिल सकता है। कुछ जातक आज महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर कंपनी को बड़ा फायदा करवा सकते हैं। बिजनेसमैन आज पार्टनर्स के साथ अच्छा रिश्ता रखें और कोशिश करें हर समस्या का मित्रवत हल निकल जाए। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा करने से वे अपनी ड्रीम जॅाब पा सकते हैं।

आर्थिक राशिफल- आज कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं होगी जिस वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी कर सकते हैं। कुछ महिलाएं घर के नवीकरण का काम भी करवा सकती हैं। दिन का दूसरा भाग छुट्टियों के लिए हवाई यात्रा की टिकट करवाने के लिए भी अच्छा है। आज आप प्रॅापर्टी को लेकर चला आ रहा कानूनी मामला भी जीत सकते हैं। हालांकि पुराने निवेश, स्टॅाक या बिजने से कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। बिजनेसमैन धन से संबंधित कोई भी फैसला लेते समय सावधान रहें।

स्वास्थ्य राशिफल- पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाएं। आज जंक फूड का सेवन न करें। ऑफिस के तनाव को घर पर न लाएं और परिवार के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। कुछ महिलाएं फिट रहने के लिए जिम या योग जॅाइन कर सकती हैं। कुछ बच्चों को चोट लग सकती है। हालांकि कोई भी सीरियस प्रॅाब्लम नहीं होगी।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com