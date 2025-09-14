Gemini Horoscope today Aaj ka Mithun Rashifal 15 September 2025 Daily future predictions मिथुन राशिफल 15 सितंबर : मिथुन राशि वालों को आज काम में मिलेगी सफलता, धन लाभ के बनेंगे योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मिथुन राशिफल 15 सितंबर : मिथुन राशि वालों को आज काम में मिलेगी सफलता, धन लाभ के बनेंगे योग

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 15 September 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 14 Sep 2025 09:46 PM
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 15 September 2025, मिथुन राशिफल: आज का दिन रचनात्मकता और सकारात्मक संबंधों से भरा रहेगा। आप अपने विचार शेयर कर दूसरों को भी प्रेरित करने का काम करेंगे। छोटे-छोटे कामों में सफलता आपको आत्मविश्वास और ऊर्जा देगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और सकारात्मक बने रहें। दोस्त और परिवार आपका उत्साह बढ़ाएंगे। नया सीखने से और अपने विचार शेयर करने से दिन रोमांचक और ताजगी भरा रहेगा।

लव राशिफल- आज आपकी लव लाइफ सामान्य रहेगी। पार्टनर के साथ मजेदार बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाएगी। सिंगल लोग दोस्तों के जरिए किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिल सकते हैं। अपने भावों को खुलकर व्यक्त करें। लव लाइफ में छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से प्रेम बढ़ेगा। कपल्स कुछ रोमांचक प्लान कर सकते हैं।

करियर राशिफल- काम में नए आइडिया शेयर करने के अवसर मिलेंगे। आपके आइडियाज और कम्यूनिकेशन स्किल्स से सीनियर्स प्रभावित होंगे। टीमवर्क और नया काम सीखने पर ध्यान दें। स्पष्ट सोच रखने से नए अवसर मिल सकते हैं। सहकर्मी महत्वपूर्ण काम में आपकी मदद करेंगे। कार्यस्थल की बातचीत से अच्छे समाधान निकल सकते हैं।

आर्थिक राशिफल- आज पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है। छोटी कमाई या इनकम के स्तोत्रों में वृद्धि होगी। खर्च में जल्दीबाजी न करें, सोच-समझकर योजनाएं बनाएं। बचत और सोच-समझकर वित्तीय निर्णय आपके भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। कोई सुझाव आज आपकी आर्थिक मदद कर सकता है। खर्चों को ट्रैक करें।

स्वास्थ्य राशिफल- आज आप ऊर्जावान बने रहेंगे। मानसिक सक्रियता ज्यादा हो सकती है, इसलिए ध्यान या धीमी सांस लेने वाली एक्सरसाइज करें। पर्याप्त पानी पीएं और अच्छी दिनचर्या बनाए रखें। प्रकृति में समय बिताना मानसिक शांति देगा। रात को अच्छी नींद से ऊर्जा बनी रहेगी। आपका खुशमिजाज मूड आपको स्वस्थ रखने का काम करेगा।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

