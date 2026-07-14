मिथुन राशिफल 15 जुलाई: मिथुन राशि आज अचानक खरीदारी से बचें, पढ़ें आज का राशिफल

मिथुन राशिफल 15 जुलाई: मिथुन राशि आज अचानक खरीदारी से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
Gemini Horoscope Today 15 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 15 July 2026, मिथुन राशिफल 15 जुलाई: अपने ऊपर भरोसा बढ़ा हुआ रहेगा और कई काम आप सामान्य से ज्यादा तेजी से करना चाहेंगे। सूर्योदय से ही सक्रियता महसूस हो सकती है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की अस्थिरता भी बनी रहेगी। चंद्रमा धन और परिवार से जुड़े विषयों को सामने ला रहा है, इसलिए ध्यान बातचीत, खर्च, सुविधा और सुरक्षा पर रहेगा। किसी छोटी यात्रा, जरूरी मुलाकात या काम के सिलसिले में बाहर निकलना पड़ सकता है। आपकी बातों में असर रहेगा, पर बुध की वक्री स्थिति से शब्दों का चुनाव बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गलतफहमी अनावश्यक बहस बना सकती है। वाहन, गैजेट या किसी बड़े सामान की खरीद को लेकर मन बन रहा हो तो एक बार फिर जांच लें। केवल उत्साह में फैसला न करें। परिवार के बीच आपकी भूमिका सुलह कराने वाली हो सकती है। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा काम उठाने पर थकान बढ़ सकती है। दिन कुल मिलाकर सक्रिय है, बस जल्दबाजी को थोड़ा काबू में रखना होगा।
मिथुन राशि आज अचानक खरीदारी से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में सबसे बड़ी जरूरत संयम की रहेगी। साथी के साथ छोटी बात पर तकरार का योग बन सकता है, खासकर तब जब दोनों अपनी-अपनी बात तुरंत मनवाना चाहें। जो बात आप मजाक में कहेंगे, वह सामने वाले को तीखी लग सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। अविवाहित लोग किसी आकर्षक बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जल्दी भावनात्मक फैसला न लें। शादीशुदा लोगों के लिए व्यस्त दिनचर्या के बीच थोड़ा निजी समय निकालना जरूरी रहेगा। संबंध बचाने का तरीका बहस जीतना नहीं, बल्कि लहजा नरम रखना है।
करियर राशिफल
करियर में आपकी उपस्थिति और सोच दोनों ध्यान खींच सकती हैं। जो लोग कम्युनिकेशन, सेल्स, ट्रेनिंग, मीडिया, कंटेंट, बिजनेस या नेटवर्किंग में हैं, उनके लिए दिन उपयोगी रहेगा। फिर भी हर बात लिखित रूप में साफ रखें, क्योंकि भूल या दोहराव की स्थिति बन सकती है। छात्रों के लिए बोलकर पढ़ना, नोट्स दोबारा देखना और छोटे लक्ष्य बनाना ज्यादा कारगर रहेगा। साहसिक काम करने का मन बनेगा, पर पहले जरूरी तथ्यों की जांच करें। ऑफिस में अपनी बात कहें, मगर दूसरों की प्रतिक्रिया भी सुनें। किसी पुराने काम को सुधारने का मौका मिलेगा।
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है। आय और खर्च लगभग संतुलित रहेंगे, लेकिन अचानक खरीदारी से बजट बिगड़ सकता है। परिवार से जुड़े खर्च या सुविधा पर पैसा जा सकता है। यदि वाहन, महंगा सामान या नया उपकरण लेने का विचार है, तो अभी थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा। कीमत, गुणवत्ता और जरूरत तीनों को मिलाकर देखें। उधार देने या लेने में स्पष्टता रखें। छोटी बचत भी इस समय उपयोगी साबित होगी।
सेहत राशिफल
ऊर्जा रहते हुए भी शरीर जल्दी थक सकता है। इसका कारण भागदौड़ और मानसिक तेज़ी दोनों हो सकते हैं। खानपान बिगड़ने न दें। बहुत मसालेदार या अनियमित भोजन से असहजता बढ़ सकती है। यात्रा या बाहर के काम हों तो पर्याप्त पानी रखें। नींद कम होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। कुछ देर शांत बैठना और स्क्रीन से दूरी बनाना आपके मूड को बेहतर करेगा।
आज की सलाह: बोलने से पहले ठहरें, और खरीदारी से पहले जरूरत को साफ तौलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र