मिथुन राशिफल 13 सितंबर : मिथुन राशि वाले समस्याओं को सुलझाने में होंगे सफल, खर्चों पर रखें नजर

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 13 September 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि के जातकों को आज नए दोस्त मिल सकते हैं। आज के दिन प्यार से बोलें।

Fri, 12 Sep 2025 09:27 PM

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 13 September 2025, मिथुन राशिफल: मिथुन राशि के जातकों को आज नए दोस्त मिल सकते हैं। आज के दिन प्यार से बोलें, ध्यान से सुनें, छोटे-छोटे प्लान बनाएं। आज मिलने वाले अच्छे मौकों का फायदा उठाएं। आज मन में बहुत विचार आएंगे। एक काम चुनें और उसे पूरा करें। दोस्तों से बात करके प्लान टेस्ट करे लें। बहुत सारे काम एक साथ न करें। थोड़ा आराम करें और चेहरे पर मुस्कान रखें। छोटे-छोटे ब्रेक दिमाग को साफ करेंगे और काम में मन भी लगेगा।

लव राशिफल- हल्की-फुल्की बातें आज किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकती हैं। अगर सिंगल हैं तो किसी व्यक्ति से धीरे-धीरे बात शुरू करें। अगर रिलेशनशिप में हैं तो कोई मजेदार आइडिया शेयर करें या साथ में वेजिटेरियन ट्रीट प्लान करें। लव लाइफ में ध्यान से सुनें, सवाल पूछें और छोटी-छोटी बातें जानने की दिलचस्पी दिखाएं। भावनाओं में बहकर कुछ न बोलें। धैर्य रखें।

करियर राशिफल- आप आज छोटी-छोटी समस्याओं का आसानी से सुलझा देंगे। मीटिंग्स के दौरान अपने आइडिया साफ-साफ शेयर करें। आज लंबी बहस से बचें और फैसले सिंपल रखें। किसी साथी की मदद करें। काम पूरा करने के लिए प्लानिंग बनाएं। कार्यों की लिस्ट साफ-सुथरी रखें और पूरा होने पर टिक करते रहें। छोटे-छोटे काम पूरे करने से आपकी वैल्यू बढ़ेगी और नए मौके भी खुलेंगे।

आर्थिक राशिफल- आज छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें और नोट करें पैसा कहां खर्च हो रहे हैं। फटाफट फैसले न लें और बहुत चमकदार डील्स से बचकर ही रहें। अगर कुछ खरीदने का सोच रहे हो तो सभी विकल्प देखें और मूल्य की तुलना करें। भविष्य के लिए बचत करना शुरू करें। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले भरोसेमंद दोस्त से बात करें। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य राशिफल- आज संतुलन बनाकर चलें। स्वस्थ रहने के लिए थोड़ी देर सैर पर जाएं। साफ पानी पिएं, फल-अनाज-सब्जियां जैसा हेल्दी वेजिटेरियन खाना खाएं। आज छोटे-छोटे ब्रेक लें। लंबे समय बैठने के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। थोड़ा जल्दी सो जाओ और सोने से पहले एक घंटा शांत रहें। ये छोटी-छोटी आदतें आपको ताजगी और आराम दोनों देंगी।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com