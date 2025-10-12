Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope today Aaj ka Mithun Rashifal 13 October 2025 Daily future predictions

मिथुन राशिफल 13 अक्टूबर : मिथुन राशि वाले खर्चों पर रखें नजर, बेवजह की खरीदारी से बचें

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 13 October 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आज मिथुन राशि वालों का मन हल्का और खुश रहेगा। दोस्तों से बातचीत में दिल लगेगा।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 12 Oct 2025 09:06 PM
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 13 October 2025, मिथुन राशिफल: आज आपका मन हल्का और खुश रहेगा। दोस्तों से बातचीत में दिल लगेगा और नई बातें जानने का मौका भी मिलेगा। अगर आप अपनी प्राथमिकताएं तय रखेंगे, तो दिन काम का और सुकून भरा रहेगा। छोटी-छोटी बातें आज बड़े आइडिया दे सकती हैं। ध्यान इधर-उधर न भटकाएं, बीच-बीच में थोड़ा आराम लें ताकि दिमाग तरोताजा बना रहे। साफ सोच और मीठे बोल से काम में अच्छा असर दिखेगा।

लव राशिफल : आज आपका मिलनसार स्वभाव लोगों को अपनी ओर खींचेगा। हल्की-फुल्की बातें भी रिश्तों में मिठास ला सकती हैं। अगर पार्टनर हैं तो साथ हंसी-मजाक करें या बाहर घूमने का छोटा-सा प्लान बनाएं। अगर सिंगल हैं, तो किसी क्लास या दोस्त के जरिए किसी नए इंसान से मुलाकात हो सकती है। सच्चे मन से बात करें और जल्दबाजी न करें। प्यार को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें।

करियर राशिफल: काम में आज ध्यान और साफ सोच आपका साथ देंगे। एक समय पर एक ही काम पर फोकस करें। साथियों से हल्की बातचीत में जरूरी बातें शेयर करें। छोटी-छोटी बातों को लिख लें, बाद में काम आएंगी। कई काम एक साथ शुरू करने से बचें। जो अधूरे काम हैं, उन्हें पहले पूरा करें। इससे भरोसा और इज्जत दोनों बढ़ेंगे।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, बस थोड़ी सतर्कता जरूरी है। खर्चों पर नजर रखें और बेवजह की खरीदारी से बचें। बाजार जाने से पहले लिस्ट बना लें और उसी पर टिके रहें। आमदनी में से थोड़ा-थोड़ा बचाने की आदत डालें। अगर कोई नया कमाई का मौका मिले, तो पहले उसकी जानकारी और समय का अंदाजा लगा लें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से पैसों से जुड़ी योजनाओं पर सलाह जरूर लें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन दोनों को संतुलित रखना जरूरी है। हल्की सैर या थोड़ा व्यायाम फायदेमंद रहेगा। सादा और हल्का खाना खाएं- फल, मेवे और दालें लें। ज्यादा चाय या कॉफी बेचैनी बढ़ा सकती है, इसलिए कम पिएं। बीच-बीच में कुछ मिनट गहरी सांस लें ताकि मन शांत रहे। अगर थकान लगे तो जल्दी सो जाएं और सोने से पहले गर्म दूध या हर्बल चाय लें। छोटी-छोटी आदतें आज आपका मूड और सेहत दोनों बेहतर बनाएंगी।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

