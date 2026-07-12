मिथुन राशिफल 13 जुलाई: मिथुन राशि आज उत्साह में न लगाएं पैसा, पढ़ें आज का राशिफल

मिथुन राशिफल 13 जुलाई: मिथुन राशि आज उत्साह में न लगाएं पैसा, पढ़ें आज का राशिफल
Gemini Horoscope Today 13 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 13 July 2026, मिथुन राशिफल 13 जुलाई: यह दिन आपको केंद्र में ला सकता है। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी मौजूदगी नोटिस करेंगे और कई जगह आपकी राय की अहमियत बढ़ेगी। फिर भी मन के भीतर थोड़ा कन्फ्यूजन बना रह सकता है। एक तरफ आत्मविश्वास रहेगा, दूसरी तरफ किसी जरूरी फैसले पर खुद से दोबारा पूछना पड़ेगा। यही मिश्रित स्थिति आपको संभलकर चलने की सलाह देती है। सूर्य और चंद्रमा आपकी राशि में होने से सक्रियता, पहचान और सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है, लेकिन बुध वक्री होने से शब्द, समय और निर्णयों में सुधार की जरूरत रहती है। कारोबारियों के लिए संपर्कों से काम बढ़ने की संभावना अच्छी है। अलग-अलग स्रोतों से पूछताछ, ऑर्डर या सहयोग मिल सकता है। सम्मान, सराहना या सकारात्मक प्रतिक्रिया का योग भी बन रहा है। फिर भी हर चमकती बात पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होगा। अपने फैसले सोच-समझकर लें। जो दिख रहा है, उसके पीछे की शर्तें भी पढ़ें। संतुलन बनाए रखेंगे तो दिन काफी उपयोगी साबित हो सकता है।
लव राशिफल
रिश्तों में मधुरता रहेगी, लेकिन आपका मन पूरी तरह एक दिशा में नहीं रहेगा। कभी बहुत खुलकर बात करेंगे, कभी थोड़ा पीछे हटना चाहेंगे। पार्टनर इसे गलत न समझे, इसके लिए अपनी स्थिति साफ रखें। प्रेम संबंध में बातचीत, मैसेज या मुलाकात से गर्मजोशी बढ़ेगी। अगर किसी बात को लेकर भ्रम बना है, तो आधी जानकारी पर प्रतिक्रिया न दें। परिवार में आपकी बात मानी जा सकती है, पर लहजा नरम रखना जरूरी होगा। अपने लोगों पर भरोसा रखें, लेकिन उनकी बात भी ध्यान से सुनें। यही रवैया संबंधों को मजबूत करेगा।
करियर राशिफल
करियर के लिहाज से दिन मजबूत है। ऑफिस, व्यापार, नेटवर्किंग या पब्लिक डीलिंग वाले काम में फायदा मिल सकता है। जो लोग अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें नए संपर्कों से अवसर मिल सकते हैं। कई स्रोतों से जानकारी आएगी, इसलिए प्राथमिकता तय करना जरूरी रहेगा। छात्र वर्ग के लिए भी समय अच्छा है। पढ़ाई में ध्यान लग सकता है, खासकर जब लक्ष्य स्पष्ट हो। फिर भी किसी आवेदन, परीक्षा फॉर्म, प्रोजेक्ट या डेडलाइन को लेकर दोबारा जांच जरूरी है। निवेश, विस्तार या नई योजना पर सोच सकते हैं, लेकिन पूरी जांच के बाद ही कदम बढ़ाएं। सराहना मिलेगी, पर उसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है।
धन राशिफल
आर्थिक रूप से अवसर दिख रहे हैं। कारोबारियों को नए ऑर्डर, पूछताछ या भुगतान की उम्मीद बन सकती है। नौकरीपेशा लोग भी साइड इनकम, इंसेंटिव या आगे की योजना पर सोच सकते हैं। फिर भी केवल उत्साह में पैसा न लगाएं। जोखिम वाले निवेश में आकर्षण रहेगा, लेकिन जांच, सीमा और समय का ध्यान रखें। खर्च बहुत भारी नहीं दिखते, पर छोटे-छोटे मद मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं। जो भी फैसला लें, उसे लिखित हिसाब के साथ लें।
सेहत राशिफल
मूड बदलता रह सकता है। मानसिक सक्रियता ज्यादा होगी, इसलिए शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ महसूस हो सकता है। भोजन समय पर लें और खाली पेट लंबे समय तक काम न करें। नींद का समय बिगड़ा तो अगले दिन असर साफ दिखेगा। हल्की वॉक, गहरी सांस और स्क्रीन से छोटे ब्रेक आपके लिए उपयोगी रहेंगे। ज्यादा सोचने के बजाय सरल दिनचर्या बनाए रखें।
आज की सलाह: हर अच्छे मौके पर तुरंत हां न कहें, पहले शर्तें और समय जरूर देखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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