Gemini Horoscope today Aaj ka Mithun Rashifal 13 December 2025 Daily future predictions
मिथुन राशिफल 13 दिसंबर : मिथुन राशि वाले छोटे-छोटे प्लान बनाकर करें काम, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान

मिथुन राशिफल 13 दिसंबर : मिथुन राशि वाले छोटे-छोटे प्लान बनाकर करें काम, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 13 December 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले छोटे-छोटे प्लान बनाकर काम करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

Dec 12, 2025 07:06 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share

ियGemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 13 December 2025, मिथुन राशिफल: आज आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आएंगे। जो भी आइडिया आए उसे नोट कर लें और एक छोटा-सा आइडिया आजमाकर देखें। दोस्तों से हल्की-फुल्की बातें करें, कुछ नया सीखें और पूरे दिन हल्की, निरंतर रफ्तार बनाए रखें। आपकी जिज्ञासा आज आपको मदद करने वाले मौके दिला सकती है। थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेते रहें, इससे मन और सोच दोनों साफ रहेंगे। छोटी नोट्स और धीरे-धीरे किए गए कदम आपके आइडियाज को काम की प्लानिंग में बदल देंगे।

लव राशिफल: आज आपकी बातों में हल्की चमक और दोस्ताना ऊर्जा रहेगी। किसी को छोटी-सी तारीफ दें, हल्का सवाल पूछें और उनकी बात ध्यान से सुनें। अगर सिंगल हैं तो किसी क्लास, ग्रुप या जगह में जाएं जहां लोग मिलते हों। एक हल्की बात से नई दोस्ती शुरू हो सकती है। रिश्ते में हैं तो आज किसी साधारण पल को भी मजेदार बातचीत में बदल सकते हैं। पुरानी कोई मीठी याद याद करें, इससे रिश्ता और करीब आएगा। तुलना या आलोचना से बचें। प्रेमी की छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से रिश्ता और भी मजबूत होगा।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज आपके आइडिया तेज और फायदेमंद रहेंगे। बोलने से पहले अपनी बात को नोट कर लें और एक क्लियर सुझाव शेयर करें। कोई छोटा-सा नया तरीका या छोटा प्रयोग किसी सहकर्मी को प्रभावित कर सकता है। जब लोग सवाल पूछें तो शांत रहें और अपनी प्लानिंग अच्छे से समझाएं। काम में जल्दबाजी न करें। पहले छोटे ट्रायल करें, फिर आगे बढ़ें। दोस्ताना नोट्स और छोटी मीटिंग्स आपकी बात दूसरों तक सही तरीके से पहुंचाएंगी। इससे टीमवर्क के नए मौके और एक अच्छा चांस मिल सकता है।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों के मामले में छोटा-छोटा प्लान बनाना फायदेमंद रहेगा। अपने हफ्ते के खर्च लिखें और एक छोटी बचत की आदत डालें। जैसे- हर दिन थोड़े पैसे अलग रखना।बड़ी खरीदारी करने से पहले रिसर्च करें। अगर किसी काम में पैसे लगते हैं तो पूरी जानकारी लें और जोखिम समझें। घरवालों से बात करें और उनकी सलाह सुनें। वे प्रैक्टिकल सोच देंगे। छोटे-छोटे कदम और साफ रिकॉर्ड आपको सुरक्षित महसूस कराएंगे और बचत धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके मन और शरीर को आराम चाहिए। सुबह गुनगुना पानी पिएं, हल्का नाश्ता करें- जैसे फल या ओट्स। थोड़ा स्ट्रेच करें और दिन में कुछ छोटे-छोटे ब्रेक लें।स्क्रीन से नजर हटाकर धीरे-धीरे सांस लें। इससे मूड अच्छा रहेगा। शाम को हल्की वॉक या आसान सांसों की प्रैक्टिस आपको रिलैक्स रखेगी। रात में भारी स्नैक्स से बचें और जल्दी सोने की कोशिश करें। आज की सरल आदतें आपकी ऊर्जा को ताजा और संतुलित रखेंगी।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
