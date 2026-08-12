मिथुन राशिफल 13 अगस्त: मिथुन राशि आज सुबह धन के मामले में सावधानी जरूरी, पढ़ें Gemini Horoscope

मिथुन राशिफल 13 अगस्त: मिथुन राशि आज सुबह धन के मामले में सावधानी जरूरी, पढ़ें Gemini Horoscope
Gemini Horoscope Today 13 August 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 13 August 2026, मिथुन राशिफल 13 अगस्त: यह दिन मेहनत, सूझबूझ और सही प्राथमिकता तय करने का है। सुबह का हिस्सा पैसों, परिवार और अपने मूल्यबोध से जुड़े विचारों में जा सकता है। किसी खर्च, भुगतान या घर के भीतर जिम्मेदारी पर ध्यान देना पड़ सकता है। वाणी में असर रहेगा, लेकिन शब्दों की तीक्ष्णता कम रखना बेहतर होगा। दिन बढ़ने पर चाल तेज होगी। छोटे काम, संपर्क, फॉलोअप, लिखाई-पढ़ाई, यात्रा या बातचीत से जुड़े काम तेजी पकड़ेंगे। मंगल आपके ही क्षेत्र में ऊर्जा दे रहा है, इसलिए हिम्मत और काम पूरा करने की जिद मजबूत रहेगी। हालांकि इसी कारण बेचैनी भी बढ़ सकती है। दोपहर के बाद आप वही लोग सबसे ज्यादा उपयोगी पाएंगे जिनसे नियमित संपर्क रहता है। भाई-बहन या करीबी सहयोगी से सहारा मिल सकता है। अगर कोई लक्ष्य कठिन लग रहा है तो उसे टुकड़ों में बांटें। लगातार प्रयास आपका मजबूत पक्ष रहेगा। खुशी की बात यह है कि दिन का दूसरा हिस्सा आपको परिणाम की दिशा में आगे बढ़ाता है, भले अभी सब कुछ पूरी तरह साफ न दिखे।
मिथुन राशिफल 13 अगस्त: मिथुन राशि आज सुबह धन के मामले में सावधानी जरूरी, पढ़ें Gemini Horoscope
लव राशिफल
दिल के मामले में माहौल अच्छा रह सकता है, बशर्ते आप अपनी बेचैन ऊर्जा को बहस में न बदलें। सुबह परिवार या पैसों की बात रिश्ते पर हल्का दबाव डाल सकती है। साथी को यह महसूस होना चाहिए कि आप सिर्फ काम में नहीं, रिश्ते में भी मौजूद हैं। दिन के बाद वाले हिस्से में हल्की बातचीत, संदेश, छोटी मुलाकात या साथ में कहीं जाना अच्छा असर देगा। प्रेम संबंध में खुशी और जीवंतता रहेगी। जिनके बच्चे हैं, उनसे जुड़ी अच्छी खबर या संतोष मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ सहयोग का भाव बना रहेगा। सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना अपनी बात कहना।
करियर राशिफल
लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यही मेहनत आपकी पहचान बनाएगी। सुबह फाइनेंस, डेटा, रिपोर्ट, बिलिंग, संसाधन या बेसिक तैयारी वाले काम निपटाना ठीक रहेगा। बाद में कम्युनिकेशन आधारित कार्यों में बढ़त मिल सकती है। इंटरव्यू, प्रस्तुति, लेखन, मार्केटिंग, बिक्री या नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए गति बेहतर रहेगी। शनि करियर को गंभीर बना रहा है, इसलिए ढिलाई का असर तुरंत दिख सकता है। छात्र अगर लगातार दोहराव करें तो ध्यान अच्छा बनेगा। नया निवेश, नया कारोबार या बिना तैयारी की नई शुरुआत फिलहाल रोककर रखना समझदारी होगी। पहले जो चल रहा है, उसे मजबूत करें। सहकर्मी या छोटे टीम सदस्य से सहयोग मिल सकता है।
धन राशिफल
धन के मामले में सावधानी ज्यादा जरूरी है। सुबह बजट को देखकर चलना बेहतर होगा। आय और खर्च का अंतर साफ रखें। उत्साह में किसी नए निवेश, साझेदारी या जोखिम भरे फैसले की शुरुआत न करें। छोटी खरीद ठीक है, पर बड़ी प्रतिबद्धता सोचकर लें। परिवार में पैसों को लेकर साफ बात करना फायदेमंद रहेगा। दिन के बाद वाले हिस्से में जानकारी ज्यादा मिलेगी, लेकिन हर जानकारी काम की हो, यह जरूरी नहीं। छांटकर निर्णय लें।
सेहत राशिफल
ऊर्जा तो रहेगी, पर शरीर और मन दोनों को दिशा चाहिए। जल्दबाजी, कम पानी, अनियमित भोजन और ज्यादा स्क्रीन समय थकान बढ़ा सकते हैं। सुबह हल्का और संतुलित भोजन लें। दिन में छोटे ब्रेक लेते रहें। गर्दन, कंधों और नसों पर तनाव जैसा महसूस हो तो स्ट्रेचिंग करें। रात तक दिमाग ज्यादा सक्रिय रह सकता है, इसलिए सोने से पहले मन शांत करने वाली आदत अपनाएं।
आज की सलाह: मेहनत को बिखरने न दें, छोटे लक्ष्य बनाकर एक-एक कदम आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र