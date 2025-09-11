मिथुन राशिफल 12 सितंबर : मिथुन राशि वालों के लिए सामान्य दिन, पैसे संभालकर खर्च करें

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 12 September 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Thu, 11 Sep 2025 10:38 PM

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 12 September 2025, मिथुन राशिफल: आज आइडियाज जल्दी फ्लो करेंगे, जिससे आप छोटे पजल्स सॉल्व कर पाएंगे और नए लोगों से बातचीत कर पाएंगे। क्यूरियोसिटी और फोकस्ड एक्शन में बैलेंस बनाएं, पैसे संभालकर खर्च करें और पर्याप्त रेस्ट लें। क्विक थिंकिंग से आपको आज फायदा होगा। शॉर्ट ब्रेक्स लें ताकि फोकस और एनर्जी रिस्टोर हो। छोटे निर्णय अब बड़े बदलाव लाने में मदद करेंगे, इसलिए धीरे-धीरे आगे बढ़ें।

लव राशिफल- आज की बातचीत से रिश्ता मजबूत होगा। प्लेफुल सवाल पूछें और जवाब ध्यान से सुनें। रोमांस तब बढ़ेगा जब आप जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, इम्प्रेस करने की कोशिश न करें। अगर सिंगल हैं, तो एक फ्रेंडली चैट कुछ और भी बन सकती है। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करें और अच्छे मैसेज भेजें।

करियर राशिफल- काम में आपके विचार आज शाइन तब करेंगे जब उनके साथ क्लियर स्टेप्स जुड़ें। बोलने से पहले सिंपल प्लान बनाएं। कई प्रोजेक्ट्स से खुद को दूर रखें। सिर्फ वही लें जो आपके स्ट्रेंथ्स के लिए फिट हो। क्विक नोट्स से अपने थॉट्स कैप्चर करें और अच्छे आइडियाज चुनें। छोटे कार्य ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और कंसिस्टेंट फॉलो-थ्रू से जल्द नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुल सकते हैं।

आर्थिक राशिफल- आज पैसे के मामले में स्टेबल रहेंगे। अगर आप केयरफुल मूव्स लें तो धन की बचत कर पाएंगे। किसी भी अननैससरी बिल्स या सब्सक्रिप्शन्स की समीक्षा करें। नियमित रूप से छोटी सेविंग करें, थोड़ी भी बचत जोड़ती है। गैजेट्स या कोर्सेस पर खर्च करने से पहले रिव्यूज देखें और प्राइसेज कम्पेयर करें। पॉलाइट नेगोशिएशन से कॉस्ट कम हो सकती है। बड़े खर्च से पहले एक्सपीरियंस्ड दोस्त से सिंपल एडवाइस लें।

स्वास्थ्य राशिफल- मानसिक एनर्जी ब्राइट है। इसे माइंडफुल लर्निंग और छोटे एक्सरसाइज बर्स्ट्स में लगाएं जो बॉडी को वेक करें। गर्म लिक्विड्स पिए और लाइट वेजिटेरियन स्नैक्स चुनें जो डाइजेशन और स्टेडी एनर्जी बनाए रखें। लेट नाइट स्क्रीन बिंजेस से बचें ताकि स्लीप क्वालिटी बनी रहे। काम के दौरान शॉर्ट ब्रीदिंग पॉजेस टेंशन कम करेंगे और फोकस शार्प करेंगे।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com