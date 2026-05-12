मिथुन राशिफल 12 मई: मिथुन राशि आज चमक-धमक से ज्यादा इस चीज पर करें फोकस, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today 12 May 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 12 May 2026, मिथुन राशिफल 12 मई: आज किसी की कोई बात आपके दिमाग में जरूरत से ज्यादा घर कर सकती है। यह कमेंट किसी सीनियर, क्लाइंट, कलीग या किसी ऐसे इंसान से आ सकता है, जिसकी राय आपके लिए मायने रखती है। हो सकता है उस बात में थोड़ी सच्चाई हो, पर वह आपकी पूरी काबिलियत का पैमाना नहीं है। किसी एक लाइन को अपनी पूरी मेहनत का जजमेंट न बनने दें, जो काम की बात है उसे सुनें और बाकी को भूल जाएं। आपको हर किसी को सफाई देने या हर गलतफहमी को सुधारने की जरूरत नहीं है। अपना काम क्लियर रखें। अगर फीडबैक काम का है, तो छोटा सा सुधार ही काफी है। आपकी कॉन्फिडेंस तब वापस आएगा, जब आप हर रिएक्शन को फाइनल रिजल्ट मानना बंद कर देंगे।

मिथुन राशि आज चमक-धमक से ज्यादा इस चीज पर करें फोकस, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल मिथुन राशि का आज का लव राशिफल दिमाग कहीं और बिजी होने के कारण लव लाइफ के लिए समय कम पड़ सकता है। कपल्स को चाहिए कि वे अधूरे मन से जवाब न दें, वरना बाद में लगेगा कि पार्टनर दूर जा रहा है। अगर काम का प्रेशर है, तो क्लियर तौर पर बता दें। छोटी सी बात भी रिश्ते में रोमांस बनाए रखती है। प्रोफेशनल प्रेशर को खामोशी बनकर रिश्ते में न आने दें। सिंगल्स को आज किसी मजाकिया बातचीत या किसी कॉन्फिडेंट इंसान का अटेंशन मिल सकता है। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आपको हर वक्त एंटरटेनिंग होने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को अपना असली मूड भी नजर आने दें। एक सच्चा कनेक्शन सिर्फ चालाकी भरी बातों पर नहीं टिकता। जो आपकी खामोशी को पसंद करे, वह इंसान ज्यादा ध्यान देने लायक है।

मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल करियर के मामले में आज आप दूसरों के सामने आ सकते हैं। किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन, रिव्यू या क्लाइंट अपडेट को संभालना पड़ सकता है। किसी एक इंसान के अलग रिएक्शन की वजह से सब कुछ न बदलें। अपना काम परफेक्ट रखें और रिस्पॉन्स भी। अगर आपका काम खुद बोलता है, तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस करने वाले जातकों को सर्विस या ब्रांडिंग पर फीडबैक मिल सकता है। स्टूडेंट्स को इंटरव्यू, वाइवा या ग्रुप डिस्कशन में जज किया जा सकता है। इन कमेंट्स को जानकारी की तरह लें, किसी अंतिम फैसले की तरह नहीं। एक राय सुधार का रास्ता दिखा सकती है, पर इससे आपका पूरा प्लान खराब नहीं होना चाहिए। सोच प्रैक्टिकल रहेगी, तो काम बेहतर होगा।

मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल आज काम की इमेज, पढ़ाई, ट्रेवल या किसी ऑनलाइन टूल पर खर्च हो सकता है। वहीं, खर्च करें जहां मकसद क्लियर हो। दिखावे के लिए या कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कोई अपग्रेड न करें। बाहरी चमक-धमक से ज्यादा आपकी स्किल्स और मेहनत मायने रखती है। अगर खर्चे का कोई रिटर्न नहीं दिख रहा, तो रुक जाएं। दूसरों से पीछे छूट जाने के डर में अपनी सेविंग्स को हाथ न लगाएं। इंवेस्टमेंट के लिए शांति से सोचें, दूसरों से तुलना न करें। अगर बहुत सारी राय सुनेंगे, तो ट्रेडिंग में कंफ्यूजन हो सकती है। धन आपकी प्रोग्रेस के लिए होना चाहिए, आपकी चिंता बढ़ाने के लिए नहीं।

मिथुन राशि का आज का हेल्थ राशिफल आज नर्वसनेस, कंधों में खिंचाव, सांस लेने में दिक्कत या मानसिक थकान महसूस हो सकती है। बहुत सारे कॉल्स या मैसेजेस दिमाग को बेचैन कर सकते हैं। कोई एक बात दिमाग में बार-बार घूम सकती है। बाहर से सब नॉर्मल दिखने के बावजूद आप अंदर से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। बातचीत के बीच में ब्रेक लेते रहें। कंधे स्ट्रेच करें, पानी का भरपूर सेवन करें और शाम को शांति से बिताएं। जो काम का फीडबैक है, उसे कहीं नोट कर लें, ताकि दिमाग बार-बार उसे न दोहराए। अगर दिमाग पहले से ही भरा हुआ है, तो देर रात तक फोन न चलाएं। सोने से पहले दिमाग के ओपन टैब्स को बंद कर दें।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)