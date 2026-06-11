मिथुन राशिफल 12 जून 2026 : मिथुन राशि वालों की बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, मेहनत के बाद मिलेगा सफलता का सुख

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal 12 June 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 जून 2026 का दिन…

Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 12 जून 2026: मिथुन राशि के लोगों के लिए 12 जून का दिन व्यस्त रह सकता है। सुबह से ही कई काम एक साथ सामने आ सकते हैं। कुछ लोग घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियों में उलझे रहेंगे। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे काम पूरे होते जाएंगे और शाम तक राहत महसूस हो सकती है। किसी पुराने काम में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। घर में किसी जरूरी विषय पर बातचीत हो सकती है। बड़े-बुजुर्गों की सलाह काम आ सकती है। आज किसी दोस्त या पुराने परिचित से बात होने के भी योग हैं। इससे मन हल्का रहेगा।

मिथुन राशि का लव राशिफल प्रेम संबंधों में दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। अगर पार्टनर से किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो उसे खत्म करने की कोशिश करें। बातचीत से बात बन सकती है। रिश्तों में जिद दिखाने से बचें।शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। किसी जरूरी फैसले में दोनों की राय एक जैसी हो सकती है। वहीं सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि अभी किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी न करें।

मिथुन राशि का करियर राशिफल नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन कामकाज से भरा रहेगा। ऑफिस में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अधिकारियों की उम्मीदें आपसे ज्यादा रह सकती हैं। ऐसे में काम पर पूरा ध्यान देना होगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कोई जानकारी या कॉल मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है। पुराने ग्राहकों से फायदा मिलने की उम्मीद है। कोई नई योजना बनाने पर भी विचार हो सकता है।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल धन के मामले में दिन संतुलित रहने वाला है। पैसा आएगा भी और खर्च भी होगा। घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। कुछ लोग किसी जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने की कोशिश सफल हो सकती है। निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें। पहले पूरी जानकारी लें, फिर फैसला करें। फिलहाल जोखिम वाले फैसलों से दूरी रखना बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि का करियर राशिफल सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन थकान महसूस हो सकती है। लगातार काम करने से शरीर में सुस्ती आ सकती है। समय पर खाना खाएं और पर्याप्त पानी पीते रहें। बाहर का खाना कम खाएं। नींद पूरी लें। अगर काफी समय से वॉक या एक्सरसाइज नहीं की है तो आज से शुरुआत कर सकते हैं। इससे शरीर और मन दोनों बेहतर महसूस करेंगे।