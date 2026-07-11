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मिथुन राशिफल 12 जुलाई: मिथुन राशि आज दोपहर के बाद फैसले लेना रहेगा लाभदायक, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 12 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। 

मिथुन राशिफल 12 जुलाई: मिथुन राशि आज दोपहर के बाद फैसले लेना रहेगा लाभदायक, पढ़ें आज का राशिफल

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 12 July 2026, मिथुन राशिफल 12 जुलाई: दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है। मन में कई बातें चलेंगी और खर्च या अधूरे काम को लेकर हल्की चिंता रह सकती है। जो उम्मीद थी, वैसा तुरंत न होने पर मूड नीचे जा सकता है, लेकिन इसे पूरे दिन का सच न मानें। पहले हिस्से में एकांत, आराम, बैकग्राउंड में चल रहे काम, यात्रा की तैयारी या मानसिक थकान का असर ज्यादा रहेगा। इसलिए अपने ऊपर दबाव कम रखें। दोपहर के बाद स्थिति बदलती दिखेगी। मन साफ होगा, ऊर्जा लौटेगी और आप खुद को फिर से संभला हुआ महसूस करेंगे। चंद्रमा का यह बदलाव आपके पक्ष में जाएगा। सूर्य और बुध आपके ही क्षेत्र में होने से आपकी सोच तेज है, पर बुध वक्री होने से बात दोहरानी पड़ सकती है। जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहरकर जवाब दें। यदि दिन की शुरुआत उम्मीद से हल्की रही, तो शाम तक आप अपने मूड और दिशा दोनों को बेहतर बना सकते हैं।

मिथुन राशि आज दोपहर के बाद फैसले लेना रहेगा लाभदायक, पढ़ें आज का राशिफल

लव राशिफल

रिश्तों में संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। प्रेम संबंध में जुड़े लोग एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना चाहेंगे, खासकर दिन बढ़ने पर निकटता बढ़ेगी। पहले हिस्से में बेवजह की शंका या दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए मन की कहानी बनाकर निष्कर्ष न निकालें। शादीशुदा लोगों को साथी की बात ध्यान से सुननी चाहिए। छोटी सी सहानुभूति बहुत काम आएगी। यदि किसी से नाराजगी है, तो शाम के बाद हल्की बातचीत शुरू करें। दबाव डालने से बात उलझ सकती है। अपनापन दिखेगा तो रिश्ता सहज बनेगा।

करियर राशिफल

काम में फोकस बनाए रखना सुबह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर्दे के पीछे की तैयारी, ड्राफ्ट, संशोधन, पुराने डेटा या अधूरे काम निपटाने के लिए यह समय ठीक है। नए बड़े वादे करने के बजाय जो हाथ में है उसे पूरा करें। दोपहर के बाद आपकी उपस्थिति मजबूत होगी और लोग आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। इंटरव्यू, चर्चा, कंटेंट, लेखन, पढ़ाई या संचार से जुड़े कार्यों में सुधार दिख सकता है। छात्रों के लिए यह दिन पुराने अध्याय दोहराने और अपनी कमजोर जगह पहचानने का है। शनि करियर को गंभीर बना रहा है, इसलिए लापरवाही से बचें। यात्रा या बाहर के काम में समय का मार्जिन रखकर चलें।

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धन राशिफल

खर्च बढ़े हुए लग सकते हैं। कुछ भुगतान जरूरी होंगे और कुछ इच्छाएं भी जेब पर असर डाल सकती हैं। इसलिए दिन की शुरुआत में बजट देखकर चलें। कोई छोटी सदस्यता, टिकट, ऑनलाइन ऑर्डर या पुराने बिल की जांच कर लें। दोपहर के बाद स्थिति अधिक नियंत्रण में आएगी और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। गुरु धन पक्ष को धीरे धीरे संभाल रहा है, इसलिए घबराहट में कोई वित्तीय फैसला न लें। बचत छोटी हो, फिर भी नियमित रखना बेहतर रहेगा।

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सेहत राशिफल

नींद, मानसिक थकान और ओवरथिंकिंग आज मुख्य विषय हो सकते हैं। सुबह थोड़ी सुस्ती रहे तो खुद को दोष न दें। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी वॉक मदद करेगी। यात्रा में जल्दबाजी न करें। स्क्रीन और शोर से छोटे ब्रेक लें। शाम तक ऊर्जा लौट सकती है। मन शांत रखने के लिए कुछ देर बिना फोन के बैठना अच्छा रहेगा।

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आज की सलाह: सुबह खुद पर नरमी रखें, शाम होते ही जरूरी काम नए फोकस से पकड़ें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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