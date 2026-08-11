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मिथुन राशिफल 12 अगस्त: मिथुन राशि आज तुरंत फैसला ठीक नहीं, पढ़ें Gemini Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 12 August 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 12 August 2026 FUTURE PREDICTIONS
आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 12 August 2026, मिथुन राशिफल 12 अगस्त: ऊर्जा भरपूर रहेगी और मन कुछ अलग, बड़ा या चुनौतीपूर्ण करने की ओर जा सकता है। आपके भीतर पहल करने की इच्छा मजबूत होगी, क्योंकि मंगल आपकी राशि में सक्रियता बढ़ा रहा है। फिर भी दिन का मुख्य फोकस धन, वाणी और व्यावहारिक फैसलों पर रहेगा। चंद्रमा इस तरफ ध्यान खींच रहा है कि उत्साह के साथ-साथ स्थिर सोच भी जरूरी है। छोटी यात्राएं, जरूरी दौड़भाग या किसी काम के लिए इधर-उधर जाना पड़ सकता है। बोलते समय आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, पर स्वर तेज हुआ तो साधारण बात भी बहस में बदल सकती है। परिवार में पैसों, जरूरतों या जिम्मेदारियों पर बातचीत होगी। आप नए काम उठाने को तैयार रहेंगे, लेकिन हर काम तुरंत लेना जरूरी नहीं है। जोश अच्छा है, बस उसकी दिशा सही रखनी है। किसी असाधारण काम की शुरुआत करने से पहले खर्च, समय और शारीरिक ऊर्जा का हिसाब जरूर कर लें। दिन आपको यह समझा सकता है कि साहस और संतुलन साथ चलें तो नतीजे बेहतर मिलते हैं।

मिथुन राशिफल 12 अगस्त: मिथुन राशि आज तुरंत फैसला ठीक नहीं, पढ़ें Gemini Horoscope

लव राशिफल

रिश्तों में सबसे बड़ी जरूरत धैर्य की रहेगी। जीवनसाथी या करीबी साथी से बात करते समय शब्दों का चयन सोचकर करें। आपकी सीधी शैली आज सामने वाले को थोड़ी कठोर लग सकती है। अगर किसी बात पर मतभेद हो, तो उसी समय फैसला थोपने के बजाय थोड़ी दूरी लेकर फिर चर्चा करें। प्रेम संबंध में आकर्षण तो रहेगा, लेकिन तुनकापन माहौल खराब कर सकता है। परिवार के साथ खाने या बैठने का समय निकालें। इससे तनाव कम होगा। जो लोग नए संबंध की शुरुआत करना चाहते हैं, वे अपनी छवि मजबूत दिखाने के बजाय सहज रहेंगे तो बेहतर प्रभाव पड़ेगा।

करियर राशिफल

कामकाज में पहल आपकी ताकत बनेगी। नया प्रोजेक्ट, तेज फॉलोअप, क्लाइंट से बातचीत, प्रस्तुति या लक्ष्य आधारित काम में आप सामान्य से ज्यादा सक्रिय रह सकते हैं। फिर भी एक साथ बहुत कुछ पकड़ने से गुणवत्ता गिर सकती है। करियर में आज सबसे जरूरी है कि आप प्राथमिकता तय करें। जो काम सीधे परिणाम से जुड़ा है, उसे पहले निपटाएं। छात्रों के लिए यह दिन अभ्यास, टेस्ट, मौखिक उत्तर, इंटरव्यू या प्रतियोगी तैयारी में उपयोगी रह सकता है। ध्यान रहे कि जल्दबाजी में छोटी गलती न हो। शनि करियर पक्ष में जिम्मेदारी का भाव दे रहा है, इसलिए सीनियर की अपेक्षाएं बढ़ी हुई महसूस हो सकती हैं। घबराने के बजाय तैयारी मजबूत रखें। वाहन खरीदने या किसी बड़े साधन में निवेश का फैसला फिलहाल टालना बेहतर रहेगा।

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धन राशिफल

पैसों के मामले में स्थिति बहुत खराब नहीं, पर बहुत खुली भी नहीं दिखती। आय और खर्च का संतुलन साधना होगा। जोश में खरीदारी करने से बचें। खासकर वाहन, गैजेट या दिखावे की चीजों पर तुरंत फैसला ठीक नहीं रहेगा। परिवार के किसी खर्च में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। नकद, भुगतान या ट्रांसफर में दोबारा जांच कर लें। अगर किसी नए कमाई के विकल्प पर सोच रहे हैं, तो पहले उसकी शर्तें समझें। छोटा लाभ दिखे तो भी जोखिम का अनुपात देखें।

सेहत राशिफल

ऊर्जा अच्छी होने के बावजूद शरीर को ओवरलोड न करें। अधिक दौड़भाग, कम पानी या अनियमित खाना थकान बढ़ा सकता है। हल्की बेचैनी या सिर पर दबाव जैसा महसूस हो तो स्क्रीन और शोर से थोड़ी दूरी लें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें। दिन में थोड़ी पैदल चाल और गहरी सांसें आपको संतुलित रखेंगी। जोश अच्छा है, पर आराम भी उतना ही जरूरी है।

आज की सलाह: बोलने से पहले दो पल रुकें, इससे काम भी बनेगा और रिश्ते भी बचे रहेंगे।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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