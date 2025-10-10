मिथुन राशिफल 11 अक्टूबर : मिथुन राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 11 October 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी।

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 11 October 2025, मिथुन राशिफल: आज दिन बढ़िया रहेगा। मन खुला रहेगा और नए-नए विचार मन में आएंगे। दोस्तों या नए लोगों से बातें करने से मदद मिलेगी और नए रिश्ते बन सकते हैं। बातों और सुनने में संतुलन बनाए रखें। छोटे-छोटे काम आसानी से पूरे होंगे। जिज्ञासा मददगार रहेगी और नए आइडियाज मिलेंगे। साफ-साफ बात करें और ध्यान से सुनें। दोस्तों के साथ काम करने और नए संपर्क बनाने से अच्छे मौके मिलेंगे। नोट्स बनाएं और जरूरी काम पर ध्यान दें। एक समय में एक ही काम करें ताकि सब आसानी से पूरा हो और छोटे-छोटे कामों की खुशियों का आनंद लें।

लव राशिफल: आज प्यार में हल्की-फुल्की और दोस्ताना बातें मदद करेंगी। अगर आप सिंगल हैं, तो लोगों से दोस्ताना ढंग से मिलें और छोटी-छोटी बातें करें। कोई आपका मजाकिया अंदाज और गर्मजोशी पसंद कर सकता है। जल्दीबाजी से फैसले न लें। छोटी-छोटी गतिविधियां करीबी बढ़ाएंगी। जो सच में मेहनत करता है उसकी तारीफ करें और प्यार दिखाएं। मुस्कुराते रहें और हल्का सा ध्यान और देखभाल दिखाएं।

करियर राशिफल : काम में आज आपका दिमाग तेज रहेगा। जो आइडिया आए, उसे नोट करें और टीम के साथ छोटी-छोटी बातें शेयर करें। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि आसान लगे। अगर नया मौका आए, तो सवाल पूछें और चीजें अच्छे से समझें। नई जानकारी आने पर अपने योजना बदलने के लिए तैयार रहें। साफ-सुथरी बात और छोटे-छोटे कदम काम को आसान बनाएंगे और साथियों का भरोसा जीतेंगे।

आर्थिक राशिफल : पैसे के मामले में आज अच्छे रहेंगे। खर्चों को देखें और छोटे-छोटे तरीके से बचत करें। अचानक बड़े खर्च से बचें और खरीदारी से पहले सोचें। अगर कोई चीज खरीदनी है, तो विकल्प देखें और सोच-समझकर निर्णय लें। थोड़ी बचत रखें। भरोसेमंद दोस्त या परिवार के साथ अपने पैसे की योजना शेयर करें। छोटे कदम अब भविष्य में आसान फैसले और शांति देंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन दोनों ठीक रहेंगे। काम के बीच छोटे-छोटे आराम लें, गहरी सांस लें और हल्की एक्सरसाइज करें। हल्का, शाकाहारी खाना खाएं। थोड़ी सैर करें, इससे दिमाग ताजा होगा और मन खुश रहेगा। लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करने से बचें। हर घंटे आंखों को आराम दें। शांत होकर सोने की आदत से नींद अच्छी आएगी। रोजाना छोटे-छोटे शांत पलों का आनंद लें।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

