मिथुन राशिफल 11 नवंबर : मिथुन राशि वालों को मिलेंगे नए मौके, अपनी बातों से जीतेंगे लोगों का दिल

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 11 November 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों का रचनात्मक स्वभाव और खुशमिजाज मूड दिन को रोशन कर देगा।

Mon, 10 Nov 2025 08:48 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 11 November 2025, मिथुन राशिफल: आज आपका रचनात्मक स्वभाव और खुशमिजाज मूड दिन को रोशन कर देगा। आपकी तेज सोच और आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को अपनी ओर खींचेगी। नए मौके भी मिलेंगे। आप आज उत्साहित रहेंगे और दिमाग में कई नए आइडिया आएंगे। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने विचार दूसरों से शेयर करें। इससे अप्रत्याशित तारीफ या मौका मिल सकता है। किसी दोस्त या खास व्यक्ति से मिली कोई पॉजिटिव बात या मैसेज आपका दिन और खुशनुमा बना देगा।

लव राशिफल: आज प्यार का माहौल हल्का-फुल्का और खुशियों से भरा रहेगा। कपल्स के बीच हंसी-मजाक और खुलकर बातचीत रिश्ते को और करीब लाएगी। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो उनके जैसे ही सोचता या पसंद रखता हो। अपनी बात साफ लेकिन प्यार से कहें। जितना ईमानदार और खुशहाल रहेंगे उतना ही रिश्ता गहरा और मजबूत होगा। आज का दिन दिल खोलकर मुस्कुराने और सच्चे प्यार को अपनाने का है।

करियर राशिफल: आज दिमाग नए विचारों से भरा रहेगा। अपने काम में रचनात्मकता लाएं। इससे अच्छे नतीजे मिलेंगे। किसी प्रोजेक्ट में अपनी स्किल दिखाने या लीड करने का मौका मिल सकता है। थोड़ी प्लानिंग और फोकस रखेंगे तो सफलता तय है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी और जल्दी सीखने की क्षमता सबको प्रभावित करेगी। टीम या सीनियर आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। किसी काम या डील से छोटा फायदा हो सकता है। बड़े रिस्क लेने से बचें और सेविंग पर ध्यान दें। किसी भरोसेमंद दोस्त या जानकार की सलाह से आपको कोई बढ़िया आर्थिक फैसला लेने में मदद मिल सकती है। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें। इससे मन हल्का और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप एनर्जेटिक और मेंटली एक्टिव रहेंगे। मन को शांत रखने के लिए कुछ मिनट सांस से जुड़ी एक्सरसाइज या हल्का मेडिटेशन करें। स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से बचें और पानी ज्यादा पिएं। हल्का, पौष्टिक खाना खाएं और बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें। इससे शरीर और दिमाग दोनों तरोताजा रहेंगे और दिनभर जोश बना रहेगा।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
