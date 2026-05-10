मिथुन राशिफल 11 मई: मिथुन राशि आज सोच-समझकर चुनें अपने शब्द, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today 11 May 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 11 May 2026, मिथुन राशिफल 11 मई: काम से जुड़ा कोई जवाब आज अधूरा लग सकता है। इसलिए एक बार फिर पूछने में संकोच न करें। आज काम के मामले में आपको पूरी बात शायद समझ न आए। कोई सीनियर, क्लाइंट या सहकर्मी बात तो बड़ी विनम्रता से करेगा, लेकिन मुमकिन है कि कोई जरूरी डिटेल पीछे छूट जाए। सिर्फ इसलिए अधूरी जानकारी स्वीकार न करें क्योंकि सामने वाले का लहजा प्यारा है। एक सीधा सवाल पूछें और जवाब को आसान रखें। अगर कोई काम आपकी इमेज, डेडलाइन या पेमेंट से जुड़ा है, तो मैसेज को सेव कर लें या बात को नोट कर लें। आपको शक करने की जरूरत नहीं है, बस अपने समय की सुरक्षा करनी है। एक शांत फॉलो-अप आपको उस गलती से बचा सकता है, जिसे सुधारने में बाद में बहुत वक्त लगेगा। आपकी तेज बुद्धि तभी बेहतर काम करेगी, जब आपके पास क्लियर जानकारी होगी।

मिथुन राशि आज सोच-समझकर चुनें अपने शब्द, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल मिथुन राशि का आज का लव राशिफल काम का प्रेशर आपके प्रेम जीवन पर असर डाल सकता है, खासकर अगर आप इसे मन में दबाकर रखें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर को बता दें कि आपका दिमाग थोड़ा बिजी है। रूखा व्यवहार करने या गायब हो जाने से बेहतर है कि आप एक छोटा सा कारण बता दें। इससे पार्टनर को ऐसा नहीं लगेगा कि आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। सिंगल्स का झुकाव किसी शांत, क्रिएटिव या विचारशील इंसान की तरफ हो सकता है। बातचीत का आनंद लें, लेकिन सिर्फ मीठी बातों पर भरोसा न करें। देखें कि क्या वह इंसान अपनी बातों पर टिका रहता है। आज जल्दबाजी में कोई कहानी न बुनें।

मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल करियर के मामलों में आज शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें। एम्प्लॉइज को किसी निर्देश या क्लाइंट के जवाब में कुछ उलझन हो सकती है। काम शुरू करने से पहले मैसेज को दो बार पढ़ें। एक छोटा सा सवाल पूरे प्रोजेक्ट को खराब होने से बचा सकता है। बिजनेस करने वाले जातकों को अपनी सर्विस के वादों, डिलीवरी की शर्तों या क्लाइंट की उम्मीदों को दोबारा चेक करना चाहिए। स्टूडेंट्स किसी भी इंटरव्यू या सबमिशन के लिए आधी-अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें। जरूरी डिटेल्स को लिखित में रखना आपकी मेहनत बचाएगा। स्किल्स दिखाने में जल्दबाजी न करें।

मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल आज काम से जुड़े खर्चों पर गौर करने की जरूरत है। टूल्स, ट्रैवल या क्लाइंट से जुड़े पेमेंट सामने आ सकते हैं। सिर्फ इसलिए पैसे न दें क्योंकि मामला जरूरी लग रहा है। नोट करें कि उस खर्चे का असल में क्या फायदा है। फालतू के खर्चों के लिए अपनी सेविंग्स को न हाथ लगाएं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए फैक्ट्स देखें, न कि उम्मीद भरी बातें। अगर दिमाग थका हुआ है, तो आज ट्रेडिंग से बचना ही बेहतर है। किसी भी भुगतान के लिए रसीद या सबूत पास रखें।

मिथुन राशि का आज का हेल्थ राशिफल आज मानसिक थकान, कंधों में तनाव, नींद या बेचैनी महसूस हो सकती है। उलझी हुई बातें दिमाग को ज्यादा थका सकती हैं क्योंकि दिमाग खाली जगहों को भरने की कोशिश करता रहता है। यह बोझ कम करने का संकेत है। कॉल्स और स्क्रीन के बीच ब्रेक लें। कंधों को स्ट्रेच करें, पानी पिएं और रात को देर तक रिप्लाई करने से बचें। सबकुछ दिमाग में रखने के बजाय उसे नोट कर लें।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)