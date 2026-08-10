मिथुन राशिफल 11 अगस्त: मिथुन राशि आज धन बचाने पर रखें फोकस, पढ़ें Gemini Horoscope

मिथुन राशिफल 11 अगस्त: मिथुन राशि आज धन बचाने पर रखें फोकस, पढ़ें Gemini Horoscope
Gemini Horoscope Today 11 August 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 11 August 2026, मिथुन राशिफल 11 अगस्त: पैसे, परिवार और अपनी बात रखने के तरीके पर आज खास ध्यान रहेगा। दिन ऐसा है जब सही योजना के साथ बचत, जमा पूंजी और जरूरी निवेश की दिशा में सोचना उपयोगी हो सकता है। घर में मेहमान आने, किसी अपने का अचानक मिलना या परिवार के बीच बातचीत बढ़ने के संकेत हैं। आपकी वाणी असरदार रहेगी, इसलिए लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। यही कारण है कि समझौते, पुराने मनमुटाव या विरोध जैसी स्थितियों को नरम करने का अच्छा मौका है। चंद्रमा धन और परिवार के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, जबकि मंगल आपकी राशि में ऊर्जा बढ़ा रहा है। इससे आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, पर बोलते समय तेज लहजे से बचना जरूरी होगा। दिन मेहनत भी मांगता है। जो लक्ष्य लंबे समय से सामने है, उसकी दिशा में लगातार कोशिश करनी होगी। छोटे बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत, अध्ययन का माहौल बनाना या घर में सीखने की आदत मजबूत करने जैसी बातें शुभ रहेंगी। परिवार के साथ तालमेल बढ़ाने की पहल सफल हो सकती है।
मिथुन राशिफल 11 अगस्त: मिथुन राशि आज धन बचाने पर रखें फोकस, पढ़ें Gemini Horoscope
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बोली सबसे बड़ी ताकत बनेगी। प्रेम संबंध में सीधी, स्नेहभरी और सम्मानजनक बातचीत दूरी कम कर सकती है। अगर किसी प्रिय व्यक्ति से गलतफहमी हुई थी, तो आज बात साफ करने का अच्छा मौका है। परिवार के साथ बैठकर भोजन, छोटी मुलाकात या सहज बातचीत माहौल को हल्का करेगी। जीवनसाथी से आर्थिक प्राथमिकताओं पर चर्चा हो सकती है। इसे बहस न बनने दें। जो लोग रिश्ते में स्थिरता चाहते हैं, वे आज छोटे लेकिन भरोसेमंद कदम उठाएं। दिखावे से ज्यादा सच्चाई असर करेगी।
करियर राशिफल
करियर में मेहनत का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी प्रस्तुति और शब्दों का चयन आपको आगे बढ़ा सकता है। इंटरव्यू, क्लाइंट बातचीत, पढ़ाने, समझाने, मार्केटिंग, कंटेंट या पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। विरोध या प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में भी संयम रखेंगे तो बढ़त मिल सकती है। छात्रों के लिए याद करने से ज्यादा समझने वाला तरीका बेहतर रहेगा। पुराने नोट्स, रिविजन और बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करना फायदेमंद होगा। जो लोग किसी कोर्स, प्रशिक्षण या बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, वे रूपरेखा बनाने का कदम उठा सकते हैं। काम में गति रहेगी, पर सब कुछ तुरंत निपटाने की जिद तनाव दे सकती है।
धन राशिफल
धन संचय के लिहाज से दिन उपयोगी है। बचत खाता, निश्चित जमा, व्यवस्थित निवेश या घर के बजट को नए सिरे से देखने का विचार अच्छा रहेगा। कोई खरीदारी केवल इसलिए न करें कि ऑफर आकर्षक लग रहा है। परिवार के साथ साझा खर्च पर स्पष्टता रखें। आय बढ़ाने की दिशा में छोटी योजना बन सकती है। उधार, लेन देन या किस्तों से जुड़े कागज ध्यान से पढ़ें। सोच समझकर लिया गया फैसला आगे राहत देगा।
सेहत राशिफल
ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मन और शरीर दोनों एक साथ तेज चलेंगे। इससे बेचैनी या थकान का मिश्रित भाव आ सकता है। खाने का समय बिगड़ने न दें। पानी पर्याप्त लें। तेज बोलने, तेज चलने और बिना रुके काम करने के बीच थोड़ी धीमी गति जरूरी है। गर्दन, कंधे या सामान्य जकड़न जैसे हल्के संकेतों को नजरअंदाज न करें। थोड़ी स्ट्रेचिंग लाभ देगी।
आज की सलाह: पैसे और शब्द दोनों संभालकर खर्च करें, यही दिन की सबसे बड़ी कुंजी है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र