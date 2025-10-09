मिथुन राशिफल 10 अक्टूबर : मिथुन राशि वालों के लिए शुभ दिन, होगा धन लाभ

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 10 October 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ कहा जा सकता है। धन लाभ के योग हैं।

Thu, 9 Oct 2025 09:16 PM

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 10 October 2025, मिथुन राशिफल: अपने प्यार के प्रति आज खुलकर बात करें और अपनी भावनाओं को साझा करें। काम में नए रोल लेने पर विचार करें, इससे करियर बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। धन की स्थिति आज अच्छी है। अपने प्रेमी/प्रेमिका के साथ ज्यादा समय बिताएं। अपने काम को जिम्मेदारियों के साथ पूरा करना भी जरूरी है ताकि करियर में उन्नति हो। आर्थिक रूप से आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या दिन को प्रभावित नहीं करेगी।

लव राशिफल: आज आप अपने प्रेम संबंधों से जुड़े पुराने मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार रहें। कोई मित्र या परिवार का सदस्य आपके प्रेम संबंधों में नियंत्रण या निर्णय लेने की कोशिश कर सकता है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। आज रात के खाने पर समय बिताने पर अपने प्रेमी/प्रेमिका को तोहफों से खुश कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए खोया हुआ प्यार लौट सकता है, जिससे जीवन में खुशी और मस्ती वापस आएगी। शादीशुदा महिलाएं आज संतान के लिए योजना बना सकती हैं, क्योंकि आज संतान प्राप्ति की संभावना अधिक है।

करियर राशिफल: आपकी बातचीत और समझाने की क्षमता टीम मीटिंग्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कुछ काम ऐसे होंगे जिनमें अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। जो लोग ऑफिस में अपने अंतिम कार्य में लगे हैं, उन्हें कई इंटरव्यू कॉल मिल सकते हैं और उन्हें पेशेवर ज्ञान बढ़ाने का मौका मिलेगा। व्यवसायियों के लिए अपने व्यापार को नए क्षेत्रों में फैलाने का अवसर है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी।

आर्थिक राशिफल: पिछले निवेशों से धन प्राप्त हो सकता है। आप आज बड़े निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें शेयर बाजार भी शामिल है। दिन के दूसरे भाग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है। दोस्तों के साथ आर्थिक विवाद सुलझाने के लिए भी दिन सही रहेगा। व्यवसायी अपने लंबित बकाया निपटा सकते हैं और साझेदारी से व्यापार के लिए धन जुटाना संभव होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: व्यायाम शुरू करें और जो लोग पहले से फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, वे अपनी रूटीन जारी रखें। ठंडी चीजें और शराब से दूर रहें। जोड़ों में दर्द हो सकता है, बुजुर्गों को नींद संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ पुरुष शुगर और उच्च रक्तचाप के लिए चिकित्सकीय ध्यान लें। यदि किसी भी तरह की असुविधा महसूस हो तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com