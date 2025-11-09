मिथुन राशिफल 10 नवंबर : मिथुन राशि वाले नए रिश्तों की करेंगे शुरुआत, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर और मन रहेगा प्रसन्न

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 10 November 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा।

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 10 November 2025, मिथुन राशिफल: आज का दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। प्यार में खुशियां बांटें और काम पर ध्यान दें। आपकी मेहनत और उत्पादकता से बॉस खुश रहेंगे। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा। आप बड़े फैसले लेने में सक्षम रहेंगे। हालांकि सेहत में कुछ हल्की परेशानियां आ सकती हैं- इन्हें नजरअंदाज न करें। रोमांस के नए पहलू तलाशें। आप काम से जुड़ी चुनौतियों को अच्छे से संभालेंगे और बेहतरीन नतीजे देंगे। आर्थिक रूप से स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन सेहत में हल्की परेशानी संभव है।

लव राशिफल: जो लोग नए रिश्ते में हैं, उनके लिए दिन का दूसरा भाग थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा।इगो से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझ बनाए रखें। कुछ रिश्तों में आज अधिकार जताने की भावना बढ़ सकती है। आज किसी पुराने प्यार से मुलाकात भी हो सकती है। पुराना रिश्ता फिर से शुरू होने के संकेत हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन पर खतरा आ सकता है। आज अपने पार्टनर पर अपनी पसंद या राय थोपने से बचें। थोड़ी नरमी और समझदारी रिश्ते को और मजबूत बनाएगी।

करियर राशिफल: ऑफिस की मीटिंग में खुलकर अपनी राय रखें। लोग आपकी बातों को मानेंगे। हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, ऐनिमेशन और आर्किटेक्चर से जुड़े लोगों के लिए विदेश में अच्छे अवसर बन सकते हैं। जो लोग रचनात्मक क्षेत्रों जैसे संगीत, कला, साहित्य या अभिनय में हैं उनके करियर में तरक्की के संकेत हैं। कुछ प्रोफेशनल्स बेहतर पैकेज पाने के लिए नौकरी छोड़कर नई जगह जॉइन कर सकते हैं। जो व्यापारी किसी नीति या कागज़ी मामले में अटके हैं,उन्हें आज ही अधिकारियों से बात करके मामला सुलझा लेना चाहिए। जो लोग आज इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा खास रहेगा।

आर्थिक राशिफल: आज धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आप शेयर मार्केट में निवेश करने का विचार कर सकते हैं। महिलाओं को कार्यस्थल पर किसी सेलिब्रेशन या कार्यक्रम में योगदान देना पड़ सकता है। परिवार में शादी जैसे अवसर पर खर्च बढ़ सकता है। अगर आप फैमिली बिज़नेस करते हैं, तो आज आमदनी स्थिर रहेगी- न घाटा, न बड़ा मुनाफा। हालांकि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फंड जुटा सकते हैं या बैंक लोन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। छाती या सांस से जुड़ी तकलीफ हो सकती है और बुज़ुर्गों को हड्डियों या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है।फिसलन वाली जगह पर चलते समय सावधानी रखें। गिरने की संभावना है। दवाईयां समय पर लें और अगर लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो मेडिकल किट साथ रखें। बच्चे खेलते समय छोटी चोट या खरोंच से बचें। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट ज़रूर पहनें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com