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मिथुन राशिफल 10 जून: मिथुन राशि आज सावधानी के साथ फैसले लें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पंडित नरेंद्र उपाध्याय
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Gemini Horoscope Today 10 June 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन राशिफल 10 जून: मिथुन राशि आज सावधानी के साथ फैसले लें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 10 June 2026, मिथुन राशिफल 10 जून: आज के दिन संतुलन बनाने से आपको स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद मिलेगी। जबकि कभी-कभी खुद का ख्याल रखना ठीक है। सुरक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। अपनी बचत बढ़ाने के तरीके खोजें। अपने प्रेमी को खुश रखें और साथ में ज्यादा समय बिताएं। कुछ महत्वपूर्ण पेशेवर काम आपको बिजी रखेंगे। सही जानकारी के बिना धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचें। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी।

मिथुन राशि आज सावधानी के साथ फैसले लें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। नए प्रेम के लिए बहुत ही अच्छा शुभ अवसर दिख रहा है। पुराने प्रेम के लिए परिपक्वता दिख रही है।आज के दिन सिंगल जातक किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर सकते हैं, जो उनके उत्साह से मेल खाता है। खुद पर भरोसा करें। अपने प्राकृतिक आकर्षण को अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए मार्गदर्शन करने दें।

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन व्यवसायिक स्थिति थोड़ी सी मध्यम दिख रही है। टास्क और डेडलाइन के बीच अहंकार को न आने दें। जो लोग ऑफिस में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उन्हें टीम को संभालते समय डिप्लोमेटिक होने की आवश्यकता है। कुछ जातकों को कठिन शेड्यूल का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसायियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है।

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन निवेश के लिए बहुत ही उपयुक्त समय ये कहा जाएगा। धन के मामलों पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है। अपने बजट और खर्च करने की आदतों पर गौर करें ताकि ये क्लीयर हो सके कि वे आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार हों। खरीदारी से बचें, और भविष्य में निवेश के लिए बचत करने पर विचार करें। स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए योजना और सावधानी के साथ फैसले लेना महत्वपूर्ण है। स्मार्ट प्लानिंग पर फोकस करें।

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मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

मिथुन राशि की स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी है। फिर भी आपको थोड़ा सा अपने हृदय का ध्यान रखना चाहिए। पिता के साथ और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एनर्जी लेवल को बनाए रखने और हेल्दी जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए अपने शरीर की जरूरतों को सुनना महत्वपूर्ण है। छोटे-छोटे बदलाव आपके स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। डाइट के बारे में सावधान रहना चाहिए।

सोर्स- पंडित नरेंद्र उपाध्याय

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
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सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

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