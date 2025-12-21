मिथुन राशिफल 22 दिसंबर 2025: मिथुन राशि वाले एक साथ कई नए काम ना करें, पार्टनर को पिछले रिलेशनशिप से ना तौलें

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 22 December 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले एक साथ कई नए काम ना करें, पार्टनर को पिछले रिलेशनशिप से ना तौलें

Gemini Horoscope for Today 22 December 2025: आज आपकी फ्रेंडली बातचीत और आपके लिए कई और बातों को जानने की इच्छा जगाएगी। आपको क्लियर सवाल पूछने हैं। पास आकर उनकी बातों को सुनना है, इससे आपकी लाइफ में नए आइडियाज आएंगे। इस समय आपको सिंपल प्लान बनाने हैं। आपको इस समय सावधानी से सुनने और सिंपल बातों से आपके आइडियाज अच्छी तरह से काम करेंगे। अपने काम को शुरू करने के लिए आपको क्रिएटिव काम शुरू करना होगा। इसके पहले पूरा करें। पैसों से जुड़े मामले आपके लिए स्टडी रहेंगे खासकर जब आप अपने छोटे से छोटे खर्चों को भी अच्छे से देखेंगे। अपनी हेल्दी हैबिट्स को आपको रेगुलर रखना है। दूसरों के साथ फ्रेंडली मूवमेंट आपके मूड को पहले से और भी अधिक अच्छा करेंगे। आप इस तरह अलग से हेल्पफुल कनेक्शन बना पाएंगे।

मिथुन लव राशिफल आज अगर आप दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे के करीब भी आएंगे। अगर रिश्तों में चाहते हैं कि गर्मजोशी वाले पल आपको देखने तो मिलें, तो आपको छोटे विचार और कहानियों को पार्टनर को बताना चाहिए। अगर सिंगल हैं, तो किसी के साथ फ्रेंडली चैट आपके लिए अच्छा कनेक्शन बना सकती है, लेकिन इस दौरान उसको जानने की इच्छा रखें, लेकिन जेंटल रहने की कोशिश करें। इस समय क्या नहीं करना है, वो है गॉसिप करना और अपने पार्टनर को अपने पिछले रिलेशनशिप से ना तौलें। एक दूसरे का साथ पाने के लिए आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए, जिसमें आप दोनों एक साथ काम कर सकें।

मिथुन करियर राशिफल काम में आज मिथुन राशि वालों को छोटे नोट्स लिखने चाहिए। इस तरह शार्ट और छोटे नोट्स लिखेंगे, तो काम आसानी से करने में सफल रहेंगे। अपने प्रोजेक्ट को छोटे स्टेप्स में तोड़ें। इसके साथ जैसे ही आपका काम हो जाएं, उन पर टिक लगा लें। काम कैसा चल रहा है, इसके लिए अभी तक जो हुआ है, उसके बारे में किसी साथ काम करने वाले को बताएं, वो आपको अपनी राय देगा। आज के दिन क्या नहीं करना है, वो है कि एक साथ कई काम शुरू नहीं करने हैं। आपको इस समय नए स्किल सीखने चाहिए, जिससे बाद में आपकी मदद हो सके। प्रैक्टिस के लिए समय निकालें।

मिथुन मनी राशिफल पैसों से जुड़े मामले आपके लिए बैलेंस रहेंगे, खासतौर पर पर अगर आप छोटी-छोटी लागतों को देखेंगे। आपको बिल और सब्सक्रिप्शन को देखना होगा, जो जरूरी नहीं हैं, उन्हें कैंसल कर दें? अगर अचानकर आपको ऐसे खर्च करने पड़ें, जो आप नहीं करना चाहते थो आपको कुछ भी अप्रूव करनेसे पहले सोचना चाहिए। दोस्तों से लोन ना लें, एक छोटा प्लान आपके लिए एक पैसा बचाएगा। अगर कुछ बड़ी खरीददारी करने की सोच रहे हैं, तो इससे पहले आपको सलाह लेनी होगी। सलाह लेने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को देखना होगा, जिसे पहले से इसका अनुभव हो।

मिथुन हेल्थ राशिफल आज आपका दिमाग किसी ना किसी काम में लगा रहेगा। इस समय आपको शांत आदतों को अपनाना चाहिए, जिससे आपका संतुलन ना बिगड़े। आपको शार्ट ब्रैक लेना चाहिए, मोबाइल देखने से। अगर फ्रेश हवा लेना चाहते हैं, तो बाहर जाएं। कंधे और गर्दन को सही करना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। आपको हल्की वेजिटेबल्स खानी चाहिए। इसके साथ फ्रूट्स भी खाने चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि आप थके हुए हैं, तो बहुत अधिक मेहनत ना करें और आराम करें। अच्छे से पानी पिएं और मीठा खाना एकदम कम कर दें।

