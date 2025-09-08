मिथुन राशिफल 9 सितंबर: आज दोपहर का समय रहेगा शुभ, होगा धन लाभ

Gemini Horoscope Today, 9 September 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन लव लाइफ: लव के मामले को पॉजिटिव रखें। एक-दूसरे के साथ एक्स्ट्रा समय बिताएं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए कि गंभीर मामलों में न उलझें, क्योंकि इससे सिचूऐशन खराब हो सकती है। एक-दूसरे को अच्छी तरह समझें और हमेशा अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल होना भी अच्छा है जो आपको दोनों को पसंद हो। आपका पुराना प्यार वापस आ सकता है, जिससे आपका भविष्य और भी अच्छा होगा। आज शादीशुदा महिलाओं को गर्भ रहने की संभावना है।

करियर राशिफल: नए काम आपकी प्रोफेशनल काबिलियत की परीक्षा लेंगे। मैनेजमेंट की नजर में रहना भी जरूरी है। विदेशी क्लाइंट से डील करने में आपकी नेगोशिएशन स्किल काम आएगी। कुछ लोग क्लाइंट के ऑफिस में जा सकते हैं, जबकि कोई सीनियर आपकी उपलब्धियों को कम आंकने की कोशिश कर सकता है, जिसे आपको समझदारी से हैंडल करना होगा। हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग और बैंकिंग से जुड़े लोगों को विदेश में मौके मिल सकते हैं। टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थकेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े बिजनेसमैन को अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: पिछले इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, जिससे आप किसी दोस्त के साथ फाइनेंशियल समस्या सुलझा पाएंगे। दोपहर का समय परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़ी बातचीत के लिए अच्छा है। कुछ महिलाओं को ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन में हिस्सा लेना पड़ सकता है। परिवार में किसी शादी में आपका योगदान भी जरूरी होगा। आप पुराने कर्ज भी चुका पाएंगे। बिजनेसमैन को भी नए क्षेत्रों में बिजनेस बढ़ाने के लिए धन मिल सकता है।

सेहत राशिफल: काम का तनाव घर न लाएं और अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा समय बिताएं। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करना जरूरी है। आपको सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहेगा। महिलाओं को स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है, जबकि बच्चों को शाम के समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें हल्की चोट लग सकती है। आप आज ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन सभी दवाएं समय पर लें।

