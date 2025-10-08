मिथुन राशिफल 9 अक्टूबर: आज ब्रेकअप वालों के लिए अच्छी खबर, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी जरूरी

Gemini Horoscope Today, 9 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन लव लाइफ: आज के दिन आपके रिश्ते बातचीत की मांग करेंगे। पार्टनर को प्रेम संबंध में किसी भी कमी की शिकायत न करने दें। आप दोनों को रोमांस के मामले में खुलकर अपनी बात रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं, कुछ महिलाएं अपने एक्स लवर के पास वापस भी जा सकती हैं, जिसका वर्तमान प्रेम संबंध पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, वे आज किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिलकर खुश होंगे। मैरिड जातकों के लिए आज का दिन दिलचस्प रहेगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को दखलअंदाजी न करने दें।

करियर राशिफल: सुबह में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां आ सकती हैं। आप उनसे पार पा लेंगे। ध्यान रखें कि आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें। कुछ आईटी पेशेवरों को किसी प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करना होगा। वास्तुकार, शेफ और वकीलों को अपनी क्षमता साबित करने के मौके मिलेंगे। स्टूडेंट्स पेपर पास कर सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन आज नए सौदे करने में सफल होंगे। क्लाइंट सेशन के दौरान पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखना भी जरूरी है।

फाइनेंशियल लाइफ: छोटी-मोटी पैसों से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको खर्चों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। परिवार के साथ संपत्ति से जुड़े मुद्दे भी हो सकते हैं। महिला जातक आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने पर विचार कर सकती हैं। कुछ जातकों को परिवार के साथ किसी उत्सव पर भी खर्च करना पड़ सकता है। व्यवसायी प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटा सकते हैं और आज सभी लंबित बकाया चुकाने में भी सफल होंगे।

सेहत राशिफल: पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखें। दोपहर में भारी सामान उठाने से बचें। ज्यादा ऑयल और चिकनाई वाले भोजन से बचें। इसके बजाय, प्रोटीन, पोषक तत्वों, विटामिन और आवश्यक कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन करें। आप शराब और तंबाकू, दोनों छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मुंह की समस्या वाले जातक डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ