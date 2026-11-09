मिथुन राशिफल (9 नवंबर): आज फैसले लेने में नहीं होगी झिझक, पढ़ाई और प्रेम के मामले में दिन रहेगा अच्छा

Gemini Horoscope Today: मिथुन राशि वालों के लिए आज कारोबार में महत्वपूर्ण फैसले लेने का दिन है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और सोच-समझकर उठाए गए कदम अनुकूल रह सकते हैं। नौकरी में जिम्मेदारियां सामान्य रहेंगी, जबकि विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा।

Gemini Horoscope Today 9 November 2026 Aaj Ka Mithun Rashifal: कारोबार का कोई महत्वपूर्ण फैसला आज आप पूरे भरोसे से ले पाएंगे। अपनी समझ पर यकीन रहेगा और बात को आगे बढ़ाने में झिझक कम होगी। काम में सोच समझकर लिया गया जोखिम अनुकूल रह सकता है। नौकरी करने वालों का दिन सामान्य रहेगा। रोज की जिम्मेदारियां चलती रहेंगी और अपनी भूमिका निभाने पर ध्यान होगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई में अच्छी रुचि बनेगी। किताब के सामने बैठना बोझ नहीं लगेगा और किसी विषय को समझने की इच्छा बढ़ेगी। प्रेमियों के लिए दिन सुखद रहेगा। साथ होने का एहसास मन हल्का करेगा। बच्चों के लिए समय निकलेगा और किसी आनंददायक सैर की संभावना रहेगी। आज की सबसे अच्छी बात मन का खुलापन होगा। काम की गंभीरता के बीच भी कुछ नया सोचने की जगह मिलेगी। अपने विचार को आकार देने और प्रिय व्यक्ति के साथ समय बांटने, दोनों में संतोष रहेगा।

मिथुन राशि का करियर राशिफल पढ़ाई में ध्यान जमेगा। विद्यार्थियों को विषय की गहराई में जाने का मन होगा और अभ्यास के दौरान रुचि बनी रहेगी। रचनात्मक काम में नया तरीका सूझेगा। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई के साथ संतान और रचनात्मकता को समय मिलेगा। कारोबार में निर्णय की क्षमता अच्छी रहेगी, हालांकि हर निर्णय का तुरंत आर्थिक नतीजा मिलने का वादा नहीं है। मीन राशि के दसवें भाव में वक्री शनि आज काम का भार और जवाबदेही बढ़ाएगा। लगातार काम देने वाले लोगों की मेहनत का असर दिखाई देने के योग हैं। नौकरी का दिन सामान्य रहते हुए भी जिम्मेदारी हल्की नहीं होगी। आज सौंपा हुआ काम पूरा करने पर ध्यान दें। अधूरी जिम्मेदारी आगे का दबाव बढ़ाएगी।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल कारोबार से जुड़े आर्थिक फैसलों पर भरोसा रहेगा। किसी काम में सोच समझकर संसाधन लगाने के लिए दिन अनुकूल है। उत्साह के साथ अपनी क्षमता का अंदाजा भी स्पष्ट रखना होगा। आज का संकेत पक्के लाभ की घोषणा नहीं करता। निर्णय लेने की सहजता आपकी ताकत रहेगी। काम आगे बढ़ाने की इच्छा में उपलब्ध रकम से अधिक दायित्व लेने का आकर्षण हो सकता है। अपने निर्णय का आकार संभालकर रखें। नौकरी से जुड़े आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति रहने के योग हैं। दिन की उपयोगिता नई कमाई के बड़े दावे से अधिक अपनी दिशा तय करने में होगी। कारोबार की अगली जरूरत पर सोच अधिक साफ होगी।

मिथुन राशि का लव राशिफल प्रेम संबंध में भाग्य का साथ महसूस होगा। बातचीत सहज रहेगी और साथ बिताया समय खुशी देगा। प्रिय व्यक्ति के सामने अपनी बात रखने में संकोच कम होगा। लंबे समय तक गंभीर बातों में उलझे रहने की इच्छा भी कम रहेगी। तुला राशि के पांचवें भाव में मार्गी सूर्य अपनी नीच राशि में है। इससे आत्मसम्मान और अपनी बात के महत्व पर ध्यान जाएगा। प्रेम की बातचीत में भी सुने जाने की इच्छा रहेगी। किसी बात पर अपने अधिकार का स्वर बढ़ाना मिठास घटा सकता है। बच्चों के साथ समय सुखद होगा और उनकी गतिविधि में आपकी रुचि रहेगी। आज साथी की बात पूरी सुनें। शाम का कोई हल्का पल मन में बना रहेगा।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत अच्छी रहेगी और पहले से अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। काम शुरू करने के लिए मन को बहुत धक्का नहीं देना पड़ेगा। पढ़ाई या दफ्तर के बाद भी किसी सुखद गतिविधि के लिए उत्साह रहेगा। मन हल्का होने का असर दिन की चाल में दिखेगा। रचनात्मक रुचि और प्रियजनों का साथ मानसिक ताजगी देंगे। हालांकि काम का भार अपने हिस्से का समय मांगेगा। सक्रियता के भरोसे आराम घटाने से दिन के अंत में थकान बढ़ सकती है। अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखें। आज शरीर की ऊर्जा और मन की दिलचस्पी साथ चलेंगी। दिन भर की जिम्मेदारियों के बीच भी खुद को व्यस्त रहने लायक चुस्त पाएंगे।

शुभ अंक- 7 शुभ रंग- बैंगनी

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 12:26 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- कारोबार के जिस निर्णय को टाल रहे थे, उस पर आज स्पष्ट राय बनाएं।

क्या न करें- अपनी बात मनवाने के लिए प्रेम की बातचीत में आवाज ऊंची न करें।