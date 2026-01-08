मिथुन राशिफल 9 जनवरी: आज कहीं से होगा धन लाभ, ऑफिस में होने वाली राजनीति से दूर रहें

संक्षेप: Aaj Ka Mithun Rashi Ka Rashifal, Gemini Horoscope 9 January 2026: 12 राशियों के राशिचक्र में तीसरे नंबर पर मिथुन है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर करता है, उनकी ही राशि मिथुन होती है। जानें 9 जनवरी का दिन इस राशि के लिए कैसा जाने वाला है?

Gemini Horoscope Today 9 January 2026, Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल: अगर मिथुन राशि के जातक अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझेंगे और उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे तो रिश्ता बेहतर और मजबूत होगा। पार्टनर के साथ अच्छे पल गुजारेंगे। आज ऑफिस में अपने टारगेट को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। साथ ही आपकी सेहत भी सही रहने वाली है। धन लाभ के भी योग हैं। करियर में कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है। पैसों के मामले में दिन सही जाएगा। कुल मिलाकर 9 जनवरी का दिन आपके फेवर में होगा। बाकी पूरी राशिफल जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

मिथुन लव राशिफल आज हो सकता है कि पार्टनर के साथ आपकी हल्की-फुल्की लड़ाई हो जाए। हालांकि रिश्ता आपका ठीक ही रहेगा। बस आप कोशिश करें कि पार्टनर का मूड ठीक रहे। पर्सनल ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में उनकी उपलब्धियों के लिए तारीफ जरूर करें। सपोर्ट करें। पार्टनर को आज कोई गिफ्ट दे सकते हैं या डिनर प्लान कर लें। अगर कोई पुरानी बात है जिस पर बहस हो सकती है तो उसे ना बताएं। वहीं सिंगल फीमेल्स को आज किसी फंक्शन के दौरान प्रपोजल मिल सकता है। अगर आप अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं तो पैरेंट्स से आज जरूर बात करें। वो आपके रिश्ते को आज मंजूरी दे देंगे।

मिथुन करियर राशिफल ऑफिस में आज फोकस के साथ काम करें। इससे आप अपना टारगेट आसानी से पूरा कर लेंगे। ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स से खुद को दूर ही रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका असर आपकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा। आज किसी प्रोजेक्ट के चलते क्लाइंट को दिक्कत होगी। इसे आपको सुलझाना पड़ सकता है। ऑफिस में खुद को साबित करने के मौके तलाशें। आज के दिन वकील, बॉटनिस्ट, टीचर, डिजाइनर, लेखक और पेंटर का दिन थोड़ा बिजी रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन सही जाने वाला है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन फेवर में रहेगा।

मिथुन आर्थिक राशिफल आज मिथुन राशि के लोग सही फाइनेंशियल प्लान बना लें। अगर किसी बड़े या अनुभवी इंसान की सलाह लेनी है तो जरूर लें। बिजनेस से जुड़े लोग आज फंड जुटा पाने में सफल रहेंगे। महिला जातक आज किसी सेलिब्रेशन के दौरान खर्चा कर सकती हैं। अगर किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ी मामला चल रहा था, तो आज उसे सुलझाने के लिए सही दिन है। आज इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। बड़े-बुजुर्ग आज बच्चों में प्रॉपर्टी को बांटने का मन बना सकते हैं।

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल मिथुन राशि के जातक जिंदगी में पॉजिटिव सोच रखेंगे तो कई सारी मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगेंगी। नशे वाली चीजों से दूर रहें। प्रेग्नेंट महिलाएं आज किसी भी तरह के एडवेंचर से दूर ही रहें। टू-व्हीलर चलाते वक्त सावधान रहें। कहीं ट्रैवल करना है तो ट्रेन में चढ़ते और उतरते वक्त सावधान रहें। डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे लोगों को आज थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में सतर्क रहें। सपोर्ट्स से जुड़े लोगों को आज थोड़ी चोट लग सकती है। खानपान सही रखें और पानी खूब पिएं। साथ ही रात के समय में भारी भोजन करने से बचें। रूटीन में एक्सरसाइज जरूर शामिल करें।

