मिथुन राशिफल 8 सितंबर: आज शाम के समय महिलाएं इस बात का रखें खास ध्यान, पॉलिटिक्स से बचें

Gemini Horoscope Today, 8 September 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 8 सितंबर 2025: आज आपका रोमांटिक रिश्ता और मजबूत होगा। प्रोफेशनल सफलता से संतुष्टि महसूस होगी। बेहतर फाइनेंशियल स्थिति के लिए सुरक्षित निवेश करें। हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी।

मिथुन लव लाइफ: आज रोमांस के मामले में आपका कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण रहेगा। अपने इमोशन को शेयर करते समय, अपने पार्टनर की उपलब्धियों की भी तारीफ करें। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वे फोन पर अपने पार्टनर से बात करें।दोपहर का वक्त प्रपोजल के लिए अच्छा है। सिंगल लोग अपने क्रश से खुलकर अपने मन की बात कह सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं को शाम के समय अपने पति पर ध्यान देना चाहिए।

करियर राशिफल: आपको काम करने का दबाव महसूस हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों को ऑफिस पॉलिटिक्स की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आईटी प्रोफेशनल, शेफ, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, हेल्थकेयर कर्मचारी और कलाकारों को विदेश में अवसर मिल सकते हैं। आज उद्यमियों को नई पार्टनरशिप डील पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए। व्यापारियों को स्थानीय अधिकारियों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, जिसका तुरंत सोल्यूशन निकालना होगा। स्टूडेंट्स के लिए नए कोर्स ज्वाइन करना फायदेमंद होगा। पढ़ाई में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन मेहनत से आप उन्हें पार कर लेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: कोई गंभीर आर्थिक प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आप आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या घर का फर्नीचर खरीद सकेंगे। कुछ महिलाओं को संपत्ति का हिस्सा विरासत में मिल सकता है, जबकि बुजुर्ग लोग अपने बच्चों के बीच संपत्ति बांटने के बारे में सोच सकते हैं। लक्जरी शॉपिंग पर खर्च न करें और म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में निवेश करें। जो लोग स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंट हैं, वे इसमें निवेश कर सकते हैं लेकिन एक्सपर्ट की राय जरूर लें।

सेहत राशिफल: ऑफिस और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाए रखें। ऑफिस का तनाव घर न ले जाएं। दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिताएं। आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है, खासकर कोहनी में। कुछ बच्चों को मुंह से जुड़ी समस्या हो सकती है। महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्या हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। आज बुजुर्गों को ट्रेन या बस में चढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ