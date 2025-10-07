Gemini Horoscope Today 8 October 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction मिथुन राशिफल 8 अक्टूबर: आज कई सोर्स से होगी इंकम, ऑफिस में रखें नजर, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 8 October 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction

मिथुन राशिफल 8 अक्टूबर: आज कई सोर्स से होगी इंकम, ऑफिस में रखें नजर

Gemini Horoscope Today, 8 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 10:12 PM
share Share
Follow Us on
मिथुन राशिफल 8 अक्टूबर: आज कई सोर्स से होगी इंकम, ऑफिस में रखें नजर

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 8 अक्टूबर 2025: आज बातचीत के जरिए लव लाइफ में आ रही समस्याओं को सॉल्व करें। काम पर आपकी ईमानदारी पॉजिटिव परिणाम लाएगी। धन का मामला और स्वास्थ्य दोनों अच्छे रहेंगे।

मिथुन लव लाइफ: प्रेम के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कोई पुराना लवर भी आपके जीवन में वापस आ सकता है। आप अपने जीवन में किसी नए व्यक्ति से भी मिल सकते हैं। जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, उन्हें बातचीत में सावधानी बरतनी चाहिए। एक अच्छा श्रोता बनना भी अच्छा रहेगा। आज घर के बड़ों का आशीर्वाद लेने और अपने जीवनसाथी मिलवाने का अच्छा समय है। दोपहर का समय विवाह की बात पक्की करने के लिए भी अच्छा है।

करियर राशिफल: ऑफिस में अपनी एक्टिविटी पर नजर रखना अच्छा रहेगा। डेडलाइन को पूरा करने का दबाव आप पर रहेगा। कोई सीनियर आपके प्रदर्शन की आलोचना कर सकता है। दोपहर का वक्त किसी जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अच्छा है। आज अपनी कम्यूनिकेशन स्किल्स का उपयोग करें। नौकरी के सिलसिले में ट्रैवल करने के लिए भी तैयार रहें। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को अपनी कमर कसने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, कपड़ा और ऑटोमोबाइल से जुड़े व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा।

ये भी पढ़ें:शुक्र गोचर सूर्य के नक्षत्र में, 17 अक्टूबर तक 3 राशियों का भाग्य होगा रौशन
ये भी पढ़ें:शनि, गुरु की चाल दिवाली के बाद मचाएगी धमाल, रंग लाएगी 3 राशियों की किस्मत

फाइनेंशियल लाइफ: विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। कमाई में भी वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। आप किसी दोस्त के साथ धन से जुड़ी समस्या सुलझाने के लिए पहल कर सकते हैं। परिवार में संपत्ति संबंधी बातों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि इससे मानसिक तनाव हो सकता है। दोपहर का वक्त घर के लिए आभूषण या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए अच्छा है। आज आप दान-पुण्य पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं, खासकर दोपहर में।

सेहत राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन दृष्टि संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ उम्रदराज जातकों को चलने में भी असुविधा हो सकती है। बच्चों को दांत दर्द की शिकायत हो सकती है, और इस वजह से वे स्कूल भी नहीं जा सकेंगे। आज आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। अपने खाने में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की मात्रा बढ़ानी चाहिए। भारी सामान उठाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 8 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Gemini Gemini Horoscope Mithun
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने