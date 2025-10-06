मिथुन राशिफल 7 अक्टूबर: आज उधार देने से बचें, पैसे के मामले में न करें भरोसा

Gemini Horoscope Today, 7 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 7 अक्टूबर 2025: लव संबंधी मुद्दों को मेच्योर तरीके से संभालें। नई चुनौतियां करियर में तरक्की लाएंगी। धन का आगमन होगा। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी।

मिथुन लव लाइफ: आज आपके प्रेम जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। खुशियों से भरे पल आ सकते हैं। कुछ रिश्ते खराब भी हो सकते हैं, जबकि जो महिलाएं रिलेशनशिप में घुटन महसूस कर रही हैं, वे इससे बाहर निकलने के लिए आज का दिन चुन सकती हैं। आपको अपने साथी की राय को भी महत्व देना चाहिए। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, वे यह जानकर खुश होंगे कि दोपहर में आपके जीवन में कोई स्पेशल व्यक्ति प्रवेश करेगा। मैरिड महिला जातक आज फैमिली प्लानिंग कर सकती हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में पर आपकी मेहनत पर किसी सीनियर द्वारा सवाल उठाया जा सकता है। यह आपको परेशान कर सकता है। नेगेटिव बातों या तानों पर ध्यान न दें। दिए गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। टीम मीटिंग में अपना कंट्रोल न खोएं। अपने विचारों में हमेशा क्लियर रहें। इससे आपको अपनी बात रखने में मदद मिलेगी। आईटी, हेल्थ केयर, धन, विज्ञापन, डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों का शेड्यूल बिजी रहेगा। विस्तार की योजना बनाने वाले बिजनेसमैन के लिए दोपहर का समय महत्वपूर्ण है।

फाइनेंशियल लाइफ: आज आप सभी पेंडिंग अमाउंट चुका सकते हैं। शेयर मार्केट से दूरी बनाए रखें और किसी को बड़ी रकम उधार देने से भी बचें। आप घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं। आर्थिक मामलों में किसी दोस्त या पार्टनर पर भरोसा न करें। अजनबियों को ऑनलाइन भुगतान करते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बिजनेस करने वालों को विस्तार की योजना बनाते समय विभिन्न कारकों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

सेहत राशिफल: प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर संतुलित भोजन लेकर हेल्दी रहें। अगर आपकी सर्जरी होने वाली है, तो आप समय पर सर्जरी करा सकते हैं। कुछ महिलाओं को माइग्रेन, गले में संक्रमण या दांतों की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को रॉक क्लाइम्बिंग, माउंटेन बाइकिंग और राफ्टिंग से बचना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क भरे हैं। आपको आज शराब और तंबाकू दोनों से दूर रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ