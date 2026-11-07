मिथुन राशिफल (7 नवंबर 2026): माता का मिलेगा साथ, घर में खुशहाली; संपत्ति खरीदने के बनेंगे योग

मिथुन राशि वालों के लिए 7 नवंबर 2026 का दिन घर-परिवार और सुख-सुविधाओं के लिहाज से अच्छा रह सकता है। माता का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। संपत्ति खरीदने, घर की सजावट और घरेलू सामान लेने के लिए समय अनुकूल है।

Gemini Horoscope Today 7 November 2026, Aaj Ka Mithun Rashifal: माता का सहयोग मिलेगा और घर से जुड़ी योजना पर बात सुखद होगी। संपत्ति खरीदने का विचार है तो दिन अनुकूल है। घरेलू सुविधा का सामान खरीदना भी शुभ रहेगा। घर का विस्तार या अंदर की सजावट आगे बढ़ने की संभावना है। परिवार के साथ फिल्म देखने या पिकनिक पर जाना होगा। जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे। कन्या राशि के चौथे भाव में अपनी नीच राशि का वक्री शुक्र घरेलू सुख और स्नेह की चाह बढ़ाएगा, साथ ही शौक पर खर्च लाएगा। किसी सामाजिक समारोह में शामिल होने के भी योग हैं। आज खुशी का बड़ा हिस्सा घर और उसके लोगों से जुड़ा रहेगा। सुविधा जुटाने के उत्साह में तय रकम से आगे बढ़ने से सावधान रहें।

मिथुन राशि का करियर राशिफल दफ्तर में काम करते हुए भी घर की योजनाएं ध्यान खींचेंगी। अपने ढंग से कुछ बनाने या किसी विचार को नया रूप देने में रुचि रहेगी। पढ़ाई में रचनात्मक विषयों के लिए मन अधिक खुला रहेगा। कुंभ राशि के नौवें भाव में राहु किसी अनजाने विषय की ओर अचानक आकर्षण और आगे की दिशा जानने की बेचैनी देगा। किसी बात को केवल पढ़ लेने से संतोष कम होगा, उसके बारे में और जानने की इच्छा रहेगी। दोपहर के बाद अध्ययन का अनुभव हल्का रहेगा। आज काम या पढ़ाई का वही हिस्सा ज्यादा अच्छा लगेगा जिसमें अपनी कल्पना लगाने की जगह हो। उत्सुकता से उठे सवाल आपकी सोच में देर तक बने रहेंगे। एक समय में एक विषय पूरा करें।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल खर्च बढ़ने के संकेत हैं और उसका बड़ा हिस्सा घर की सुविधा से जुड़ा होगा। फ्रिज या वाशिंग मशीन लेने के लिए दिन शुभ है। घर के लिए कंप्यूटर या मनोरंजन का सामान खरीदने का विचार भी आगे रहेगा। संपत्ति की खरीद की दिशा में आज का दिन अनुकूल है, सौदा पूरा होने का पक्का दावा नहीं है। कमरे की सजावट बदलने या जगह बढ़ाने पर रकम लगाने की संभावना है। परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम भी खर्च में हिस्सा जोड़ेगा। खरीद की जरूरत और अपनी पसंद दोनों पर बातचीत होगी। आज रकम बचाने की तुलना में उसका उपयोग करके घर को आरामदायक बनाने की इच्छा अधिक रहेगी। बड़ी खरीद से पहले कुल बजट तय करें।

मिथुन राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ घर की बातों में अपनापन रहेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि के चौथे भाव में रहेगा और दोपहर के बाद तुला राशि के पांचवें भाव में आएगा। पहले घर का आराम और माता का साथ मन को खींचेगा, आगे बच्चों के लिए समय निकलेगा और मन रचनात्मक होगा। फिल्म या पिकनिक की खुशी साझा होगी। पारिवारिक शाम का इंतजार अच्छा लगेगा। किसी समारोह में जाने की संभावना है, जहां परिचित लोगों के बीच समय बीतेगा। घर की सजावट पर चर्चा भी साथ बैठने का सुख देगी। माता का स्नेह आपके लिए भावनात्मक सहारा रहेगा। अपनी पसंद साझा करते हुए दूसरे की पसंद सुनना भी सहज होगा। बाहर जाने का कार्यक्रम परिवार के साथ मिलकर तय करें।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल घर का परिचित वातावरण मन को आराम देगा। दोपहर के बाद हल्कापन रहेगा और सुखद गतिविधि में समय लगाने की इच्छा होगी। आज सेहत के किसी बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। खरीदारी की चर्चा और बाहर जाने के कार्यक्रम के बीच विश्राम का समय खिसकने की संभावना है। आराम की सुविधा जुटाने का विचार अपने लिए थोड़ा ठहरने की जरूरत भी याद दिलाएगा। परिवार के बीच बैठना मानसिक राहत देगा। नई रुचि की बेचैनी कुछ देर ध्यान बांटेगी, फिर घरेलू सुख अपनी ओर खींचेगा। दिन के कार्यक्रम में आराम का छोटा अंतराल रखें। आज मन की सहजता अपनों के साथ बिताए समय में अधिक महसूस होगी।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- बैंगनी

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:26 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- घर की सबसे उपयोगी खरीद को प्राथमिकता दें।

क्या न करें- सजावट की हर पसंद को एक साथ खरीदने का फैसला न करें।