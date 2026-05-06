मिथुन राशिफल 7 मई 2026: मिथुन राशि वाले आज किसी पर आंख बंद करके न करें भरोसा, पैसों और रिश्तों के मामले में रहें सतर्क
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 7 May 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 मई 2026 का दिन…
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal, मिथुन राशिफल 7 मई 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा। खासकर पैसों, जिम्मेदारियों और रिश्तों से जुड़ी बातें दिमाग में घूम सकती हैं। किसी उधार, खर्च, फैमिली जिम्मेदारी या पार्टनर से जुड़ी बात आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। लेकिन आज चुप रहकर सबकुछ अकेले संभालने की कोशिश करना सही नहीं रहेगा। जो बात साफ करनी जरूरी है, उसे आराम से बोल देना ही बेहतर रहेगा।
आज किसी भी बात में सिर्फ सामने वाले की भावनाओं में आकर हां न करें। पहले ये समझ लें कि आपकी जिम्मेदारी कितनी है और सामने वाले की कितनी। कई बार साफ बात करना ही बाद की बड़ी परेशानी से बचा लेता है। दिन में थोड़ा मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें हल्की लगने लगेंगी।
मिथुन राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आज दिल की बात दबाकर रखने से दूरी बढ़ सकती है। अगर किसी बात का बोझ महसूस हो रहा है तो पार्टनर से सीधे और शांत तरीके से बात करें। पैसों, समय या उम्मीदों को लेकर चर्चा हो सकती है। सिंगल लोगों की किसी ऐसे इंसान से बातचीत बढ़ सकती है जो थोड़ा रिजर्व नेचर का हो। लेकिन भरोसा धीरे-धीरे बनाना ही सही रहेगा।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
ऑफिस में आज किसी काम की जिम्मेदारी को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है। बिना पूरी जानकारी लिए किसी काम की जिम्मेदारी न लें। बिजनेस करने वालों को पेमेंट, डील या पार्टनरशिप से जुड़ी चीजें ध्यान से देखनी होंगी। छात्रों को ग्रुप प्रोजेक्ट या पढ़ाई में अपना काम साफ रखना होगा, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
आज पैसों के मामले में सावधानी जरूरी रहेगी। किसी को उधार देने या अचानक बड़ा खर्च करने से पहले सोच लें। निवेश या ट्रेडिंग में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। अगर कोई पेमेंट करनी है तो उसका रिकॉर्ड संभालकर रखें। जितनी जरूरत हो, उतना ही खर्च करें।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दिमागी तनाव का असर शरीर पर दिख सकता है। ज्यादा सोचने की वजह से नींद कम आ सकती है या बेचैनी महसूस हो सकती है। कंधों और गर्दन में जकड़न भी हो सकती है। थोड़ा आराम करें, हल्का खाना खाएं और खुद को हर समय टेंशन में रखने से बचें।
मिथुन राशि वालों के लिए सलाह
हर जिम्मेदारी अकेले उठाना जरूरी नहीं होता। साफ बात और सही सीमा कई परेशानियां कम कर सकती है।
लकी नंबर: 5
लकी कलर: भूरा
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें