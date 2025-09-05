मिथुन राशिफल 6 सितंबर: आज आर्थिक मामले आ सकते हैं सामने, ये लोग ऑफिस रोमांस से रहें दूर

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 6 सितंबर 2025: रिलेशनशिप में लवर को लेकर सेंसटिव रहें और साथ में ज्यादा समय बिताएं। नए चैलेंज स्वीकार करें जो स्किल दिखाने की जगह दें। आर्थिक तौर पर आप अच्छे हैं, लेकिन सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

मिथुन लव राशिफल- एक अच्छे लवर और धैर्यवान श्रोता बनें। अपने लवर के साथ ज्यादा समय बिताकर उसके साथ फीलिंग्स शेयर करें। महत्वपूर्ण फैसला लेते समय लवर की फीलिंग्स पर विचार करना भी अच्छा है। आप एक रोमांटिक डिनर की प्लानिंग बना सकते हैं जहां आप अपने लवर को गिफ्ट्स से सरप्राइज कर सकते हैं। कुछ टॉक्सिक लव रिलेशनशिप खत्म हो सकते हैं। कोई पुराना रिश्ता आपके पास वापस आएगा, लेकिन यह मुश्किल हो सकता है, खासकर मैरिड लोगों के लिए। शादीशुदा जातकों को भी ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके जीवनसाथी को आज इस बात का पता चल जाएगा।

मिथुन करियर राशिफल- प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दें क्योंकि दिन के पहले भाग में इस पर असर पड़ सकता है। आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से जुड़े मामलों का सामना करना पड़ सकता है और कोई सीनियर या कलीग आपके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर सकता है। जो लोग आईटी, हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्स, शिक्षाविद, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और फाइनेंस में हैं, उनका बिजी शेड्यूल होगा। नौकरी की खोज में भी आज सफलता मिल सकती है। टीम सेशन में आइडिया शेयर करते समय सतर्क रहें, क्योंकि विरोध हो सकता है। नए फैसला लेते समय आप मैनेजमेंट को अपने पक्ष में देखेंगे।

मिथुन आर्थिक राशिफल- छोटे-मोटे आर्थिक मामले सामने आ सकते हैं और आपको ज्वैलरी समेत लग्जरी आइटम की खरीदारी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं, जो एक निवेश होगी। कुछ महिलाएं किसी दोस्त के साथ पैसों का मसला सुलझा लेंगी, जबकि आप इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर खरीदने में भी अच्छी हैं। एक्स्ट्रा धनराशि से बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मिथुन सेहत राशिफल- सांस से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां रहेंगी। जिन लोगों को अस्थमा है उन्हें बाहर धूल में नहीं निकलना चाहिए। कुछ महिलाओं को स्किन की एलर्जी और ओरल इंफेक्शन की शिकायत होगी। पाचन से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं और बाहर से खाना लेते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल और हाईपरटेंशन दिन को परेशानी भरा बना सकते हैं। आज खूब पानी पिएं और एल्कोहल से बचें।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com