मिथुन राशिफल 6 अक्टूबर: आज काम पर उठेगा सवाल, होगी धन प्राप्ति

Gemini Horoscope Today, 6 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन लव लाइफ: आज प्यार में पड़ें। आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। आपको खोया हुआ प्यार भी वापस मिल सकता है क्योंकि दोपहर का वक्त एक्स लवर के साथ समस्याओं को सुलझाने के लिए अच्छा है। मैरिड जातकों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अफेयर का असर आज आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। कुछ महिलाएं माता-पिता का सपोर्ट पाने में भी सफल होंगी। जबकि रिश्ते में बाहरी हस्तक्षेप भी हो सकता है, जिससे दिन के मध्य में अशांति हो सकती है।

करियर राशिफल: आपकी कमिटमेंट पर किसी सीनियर द्वारा सवाल उठाया जा सकता है। यह आपको मेंटल रूप से परेशान कर सकता है। काम की क्वालिटी से समझौता न करें। टीम लीडर या सहकर्मी के दबाव के बावजूद, आज आपको अपने करियर में रिस्क उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। आईटी, हेल्थ केयर और शिक्षा के क्षेत्र वाले लोगों को ऑफिस की पॉलिटिक्स से सावधान रहना चाहिए। व्यवसायियों को कॉम्पिटिटर से चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विदेशी यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स को शुभ समाचार मिलने पर खुशी होगी।

फाइनेंशियल लाइफ: संपत्ति के जरिए धन प्राप्ति हो सकती है। आप रियल एस्टेट में निवेश की योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। दोपहर का समय घरेलू डिवाइस खरीदने के लिए अच्छा है। कुछ महिलाएं आज दान-पुण्य के लिए धन चुनेंगी, जबकि उम्रदराज जातक आज बच्चों के बीच धन बांटने पर विचार करेंगे। व्यवसायी व्यापार विस्तार के लिए प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटाने पर भी विचार कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: ऑफिस व पर्सनल जीवन में संतुलन बनाए रखें। वायरल बुखार, गले में खराश और बदन दर्द भी नॉर्मल रहेगा। बच्चों को शाम को खेलते समय सावधान रहना चाहिए। आपको अपने खान-पान का भी ध्यान रखना चाहिए और भरपूर मात्रा में विटामिन और पानी का सेवन करना चाहिए। कुछ जातकों को जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। एथलीटों को आज चोट से सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ