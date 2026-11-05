मिथुन राशिफल 6 नवंबर 2026: मिथुन राशि वालों को माता-पिता से मिलेगा आर्थिक सहयोग, वाहन खरीदने के बनेंगे योग
मिथुन राशि वालों के लिए 6 नवंबर 2026 का दिन परिवार के साथ खुशियां बिताने और आर्थिक मामलों में राहत पाने का है। माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिलने और वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। नौकरी और पढ़ाई में नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल रहेगा।
Gemini Horoscope Today 6 November 2026, Aaj Ka Mithun Rashifal: घर का अपनापन आज आपका तनाव हल्का करेगा और अपनों के बीच दिन खुशी से बीतेगा। माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। शाम को परिवार के पास बैठने की इच्छा होगी। बाहर के कामों में लगे रहने पर भी मन घर के आराम की ओर लौटेगा। किसी समारोह या मिलन में शामिल होने की संभावना है। वाहन खरीदने के योग हैं और माता-पिता से आर्थिक मदद मिलने की भी संभावना है। बचत की दिशा में उठाया गया कदम आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज खुशी का आधार अपने लोगों के साथ मिलने वाला सहज समय होगा। रोज की व्यस्तता के बीच घर की बातचीत आपको राहत देगी और मन का बोझ कम होगा।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
काम में अपनी ओर से शुरुआत करने के लिए दिन अनुकूल है। सिंह राशि के तीसरे भाव में मार्गी गुरु आपकी पहल को बल देगा और कदम उठाने के बाद नतीजे की संभावना बनेगी। दफ्तर में किसी काम को आगे बढ़ाने का उत्साह रहेगा। पढ़ाई में भी पहला प्रयास करने के बाद विषय से जुड़ाव बढ़ने के योग हैं। तुला राशि के पांचवें भाव में अपनी नीच राशि में मार्गी सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा। वरिष्ठ से बातचीत आपके मन में अपनी जगह और योगदान का सवाल उठाएगी। सावधानी रखें, काम की चर्चा को प्रतिष्ठा की खींचतान न बनने दें। आज अपनी बात रखने का आत्मविश्वास रहेगा, हालांकि करियर के नतीजे प्रयास के साथ ही आकार लेंगे।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
बचत के लिए दिन अनुकूल है और कुछ रकम अलग रखने का विचार आपको संतोष देगा। वाहन लेने की योजना पर आगे बढ़ने की संभावना है। माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिलने के योग इस विषय को परिवार की बातचीत में ला सकते हैं। मदद का विचार मन को राहत देगा, हालांकि उपलब्ध रकम के आधार पर ही खरीद की सीमा तय करना ठीक रहेगा। आज पैसा बचाने और घर की सुविधा बढ़ाने के बीच ध्यान बंटेगा। किसी खरीद की इच्छा के साथ भविष्य के लिए रकम रखने का भाव भी रहेगा। आर्थिक फैसले में बचत को जगह दें। अपने पास बची राशि का महत्व आज अधिक साफ महसूस होगा।
मिथुन राशि का लव राशिफल
माता से बातचीत में सहजता होगी और घर का वातावरण आपको अपना लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि के चौथे भाव में रहेगा, जिससे घर का आराम और परिवार के साथ शाम बिताने की चाह मजबूत होगी। प्रियजनों के बीच मन की बात कहना आसान लगेगा। किसी समारोह में शामिल होने की संभावना मिलने-जुलने का अवसर देगी। साथ बैठकर होने वाली सामान्य बातचीत भी दिन की खुशी का हिस्सा होगी। घर के किसी सदस्य के पास कुछ देर बैठना आपको अच्छा लगेगा। रिश्तों में आज अपनापन प्रमुख रहेगा। दिन भर की व्यस्तता के बाद परिवार की मौजूदगी सुकून देगी और माता के साथ तालमेल मन में भरोसा बनाए रखेगा।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज मानसिक तनाव हल्का होगा और मन पहले से सहज रहेगा। प्रियजनों का साथ मिलने पर रोज की चिंताओं का दबाव कम महसूस होगा। यह राहत आपके भावनात्मक हाल से जुड़ी रहेगी। शरीर की क्षमता या सेहत में किसी बड़े बदलाव का निष्कर्ष निकालने के लिए आज के संकेत पर्याप्त नहीं हैं। घर लौटकर आराम करने की इच्छा होगी और शांत वातावरण अच्छा लगेगा। दिन में अपने लिए थोड़ा विश्राम रखें। किसी मिलन में जाने का अवसर बना तो उसमें शामिल होने का उत्साह रहेगा। अपने लोगों के बीच समय बिताने से मन में हल्कापन होगा और शाम तक घर के सुकून की अहमियत अधिक महसूस होगी।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:26 (भारतीय मानक समय)।
क्या करें- जिस काम की शुरुआत आपके हाथ में है, उसका पहला कदम उठाएं।
क्या न करें- माता-पिता से मदद मिलने की उम्मीद पर अपनी पहुंच से बड़ी खरीद का वादा न करें।
कल का राशिफल- कल माता का सहयोग मिलेगा। संपत्ति और घरेलू सामान की खरीद के लिए दिन अनुकूल है। खर्च बढ़ेगा। जीवनसाथी से मधुरता रहेगी। घर की सजावट और सामाजिक आयोजन में जाने के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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