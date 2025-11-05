Hindustan Hindi News
Gemini Horoscope Today 6 November 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction
मिथुन राशिफल 6 नवंबर: आज इस काम के लिए मिलेगा धन, ऑफिस में सिनीयर्स की नाराजगी से बचें

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 6 November 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Wed, 5 Nov 2025 10:56 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 6 नवंबर 2025: आज खुश रहने के लिए रोमांटिक मुद्दों को समझदारी से संभालें। उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रोफेशनल मुद्दों पर काबू पाएं। आर्थिक सफलता इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने में मददगार साबित होगी। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी दिन को प्रभावित नहीं करेगी।

मिथुन लव लाइफ: आज आपके प्रेम जीवन में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किसी प्रस्ताव को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। कुछ प्रेम संबंधों को माता-पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। कोई बाहरी व्यक्ति आपके रिश्ते को पटरी से उतारने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपने साथी को इस बारे में आगाह करना जरूरी है। किसी पार्टी या इवेंट में शामिल होने वाली सिंगल महिलाएं भी किसी ऐसे प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं, जो उनके जीवन में बदलाव ला सकता है। आज आपको अपने प्रेमी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। दोपहर का समय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो रिलेशन में नए हैं।

करियर राशिफल: अपने दृष्टिकोण में ईमानदार रहें। इस बात का ध्यान रखें कि दिन के अंत तक हर सौंपा गया टास्क पूरा हो सकता है। किसी एच आर अधिकारी के साथ आपकी छोटी-मोटी अनबन हो सकती है। कुछ जातक बात करने में सफल नहीं होंगे, जिसका असर प्रेजेंटेशन पर पड़ सकता है। इससे सिनीयर्स की नाराजगी बढ़ सकती है। नौकरी बदलने का यह अच्छा समय है। अगर आप नौकरी बदलने के इच्छुक हैं, तो तकनीकी स्किल्स निखारें और इंटरव्यू की तैयारी करें।

फाइनेंशियल लाइफ: जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। इस वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लग्जरी प्रोडक्ट, ज्वेलरी और यहां तक कि वाहन भी खरीद सकते हैं। आज अपनी संपत्ति से जुड़े वित्तीय फैसले लेने के लिए अच्छा दिन है। कुछ जातक कर्ज चुका सकते हैं। व्यापारियों को नए क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए धन मिलेगा। आप किसी चैरिटी में पैसे दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। आपको परिवार में किसी उत्सव में भी योगदान देना पड़ सकता है।

सेहत राशिफल: कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। कुछ बच्चों को एलर्जी की शिकायत हो सकती है, और ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। उम्रदराज जातकों को शरीर में दर्द या नींद संबंधी परेशानी हो सकती है। आप मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए किसी एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। आज शराब और तंबाकू दोनों का त्याग करने का अच्छा दिन है। वाहन चलाते समय सावधान रहें, खासकर पहाड़ी इलाकों में।

