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मिथुन राशिफल 6 मई 2026: मिथुन राशि वालों को सोच-समझकर किया खर्च दिलाएगा फायदा, जल्दबाजी में न करे खर्चा

May 05, 2026 08:51 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 6 May 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 6 मई 2026 का दिन…

मिथुन राशिफल 6 मई 2026: मिथुन राशि वालों को सोच-समझकर किया खर्च दिलाएगा फायदा, जल्दबाजी में न करे खर्चा

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal, मिथुन राशिफल 6 मई 2026: आज आपको अपनी लाइफ की बड़ी दिशा थोड़ी साफ लग सकती है। पढ़ाई, यात्रा, कोई कोर्स, एप्लिकेशन, कानूनी काम या आगे का प्लान दिमाग में आ सकता है। लेकिन आज जल्दी-जल्दी फैसला लेने का दिन नहीं है। आज जरूरी है धीरे-धीरे सोचकर अगला सही कदम चुनना।

अगर कोई प्लान काफी समय से बिखरा हुआ लग रहा था, तो उसे एक सवाल में ले आएं- अभी क्या जरूरी है, क्या बाद में हो सकता है, और क्या सीखने की जरूरत है। जब आप एक साथ कई चीजों के पीछे भागना छोड़ेंगे, तभी सही समझ आएगी। आज शांत दिमाग से सोचने से आपको सही दिशा दिख सकती है। अगर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो उन्हें लिख लो और आज सिर्फ एक काम पर ध्यान दें।

मिथुन राशि का लव राशिफल

आज प्यार में खुलकर सोचने की जरूरत है, लेकिन दबाव नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशन में हो, तो भविष्य की बातें कर सकते हो, लेकिन उसे बहस मत बनाओ। प्लान, यात्रा या सोच को आराम से शेयर करो और सामने वाले को भी बोलने दें।

सिंगल लोगों को कोई अलग तरह का या समझदार इंसान अच्छा लग सकता है। लेकिन एक ही बातचीत में फैसला न करें। देखो कि सामने वाला आपको आजादी देता है या नहीं। जब रिश्ते में स्पेस और सम्मान होता है, तब वो सही लगता है। हल्की-फुल्की सच्ची बात आज अच्छा असर डाल सकती है।

मिथुन राशि का करियर राशिफल

आज पढ़ाई, रिसर्च, डॉक्यूमेंट, एप्लिकेशन या लंबी प्लानिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी करने वालों को पहले समझना चाहिए कि काम क्यों जरूरी है, फिर शुरू करें। बिना समझे जल्दी-जल्दी काम करने से बाद में फिर वही काम करना पड़ सकता है।

बिजनेस वाले लोग ट्रेनिंग, विस्तार या नए आइडिया पर सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर एक प्लान बनाकर पढ़ाई करेंगे, तो ज्यादा फायदा मिलेगा। आज तैयारी पर ध्यान देने से आगे काम आसान होगा।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल

आज खर्च पढ़ाई, यात्रा, डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन चीजों या स्किल बढ़ाने पर हो सकता है। कुछ खर्च जरूरी हो सकते हैं, लेकिन हर चीज तुरंत करने की जरूरत नहीं है। पैसे देने से पहले सोच लें कि वो सच में जरूरी है या नहीं।

सेविंग्स को बेकार के खर्च में मत लगाओ। निवेश समझकर करो। ट्रेडिंग में सिर्फ आइडिया देखकर मत कूदो, रिस्क समझो। अगर कोई फीस या बुकिंग करनी है, तो उसका प्रूफ संभालकर रखें। पैसा वहीं लगाओ जो आगे काम आए, सिर्फ जोश में खर्च न करें।

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मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

आज ज्यादा सोचने से शरीर थक सकता है। पाचन, कंधे, नींद या मानसिक थकान हो सकती है, खासकर जब दिमाग बार-बार आगे की बातों में उलझा रहे।

समय पर खाना खाएं, थोड़ा स्ट्रेच करें और स्क्रीन से ब्रेक लें। थोड़ी वॉक करने से दिमाग शांत होगा। हर चीज आज ही सुलझाने की कोशिश न करें। शरीर को आराम मिलेगा तो सोच भी साफ होगी। शांत शाम आपको बेहतर महसूस कराएगी।

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मिथुन राशि वालों के लिए सलाह

धीरे-धीरे सोचकर आगे बढ़ें। एक छोटा सही कदम बड़े प्लान को आसान बना देता है।

लकी नंबर: 7

लकी रंग: हरा

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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