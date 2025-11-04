Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 5 November 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction
मिथुन राशिफल 5 नवंबर: पैसा बचने पर जरूर करें ये काम, भूलकर भी न करें आज गॉसिप

मिथुन राशिफल 5 नवंबर: पैसा बचने पर जरूर करें ये काम, भूलकर भी न करें आज गॉसिप

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 5 November 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Tue, 4 Nov 2025 10:44 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 5 नवंबर 2025: मिथुन, आज आपका मन शांत व एक्टिव रहेगा। जिज्ञासा का उपयोग करके छोटी-छोटी दिक्कतों को सॉल्व करें और कोई नई स्किल सीखें। दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से बात करें। अपने आइडिया साझा करें। कार्यों को भूलने से बचने के लिए तुरंत नोट्स बनाएं। दोस्ताना व्यवहार विकास और प्रगति के छोटे-छोटे मौके खोल सकता है।

मिथुन प्लव लाइफ: आज बातचीत आपके रिश्तों में रोमांस ला सकती है। छोटी-छोटी जरूरतों के बारे में क्लियर रूप से बोलें और ध्यान से सुनें। अगर आप किसी के साथ हैं, तो कोई हल्की-फुल्की एक्टिविटी का प्लान बनाएं, जिसका आप आनंद लें सकें, जैसे कि थोड़ी देर टहलना या चाय पर साथ में टाइम स्पेन्ड करना। सिंगल लोग क्लास या चैट के माध्यम से मिलनसार लोगों से मिल सकते हैं। जल्दबाजी में डीसीजन लेने से बचें और भावनाओं को समझने के लिए जरूरी सवाल पूछें। ईमानदारी और फोकस विश्वास बढ़ाएगा और मधुर यादें बनाएगा, जिन्हें आप हमेशा संजोकर रखेंगे।

करियर राशिफल: काम आपका सीखने के अवसर लेकर आएगा। हर दिन काम पूरा करने के लिए एक प्रोजेक्ट चुनें और छोटी-छोटी डिटेल्स को नोट करें। अपने विचारों को छोटे और क्लियर तरीकों से शेयर करें ताकि दूसरे आसानी से अच्छी तरह समझ सकें। अगर किसी सहकर्मी को मदद की जरूरत है, तो उसे डिटेल में बताएं। टीमवर्क से परिणाम जल्दी मिलेंगे। गॉसिप से बचें और फैक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करें। प्रगति पर नजर रखने के लिए एक आसान चेकलिस्ट रखें। पॉजिटिव बातचीत और निरंतर प्रयास आपकी प्रतिष्ठा में सुधार ला सकते हैं। आने वाले समय में छोटी-छोटी नई भूमिकाएं मिल सकती हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: आज फाइनेंशियल मामला ठीक नजर आएगा। सेविंग्स के कुछ मौके मिल सकते हैं। बिल चेक करें और किसी भी फालतू सब्स्क्रिप्शन को कैन्सल कर दें। एक छोटे एमर्जेंसी फंड के लिए अपनी जेब खर्च या वेतन से थोड़ी सेविंग्स करने की कोशिश करें। ऐसी खरीदारी करने से बचें, जो आकर्षक लगें। डिसीजन लेने से पहले एक दिन का इंतजार करें। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है, तो भविष्य की जरूरतों के लिए कुछ हिस्सा अलग रखें। बचत करने की आदतें और सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल आपको अधिक शांत और मुश्किल घड़ी के लिए तैयार बनाएगी।

सेहत राशिफल: आज मन और शरीर को आराम की जरूरत है। जब पढ़ाई या काम लंबा लगे तो छोटे-छोटे ब्रेक लें। एनर्जी बनाए रखने के लिए फल, अनाज, दूध या पौधों से बने फूड्स जैसे हल्के, फ्रेश फूड्स चुनें। मांसपेशियों को आराम देने और अपने दिमाग को क्लियर रखने के लिए हर कुछ घंटों में दस मिनट के लिए ब्रेक लें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं तो धीमी गति से सांस लेने की कोशिश करें। नियमित नींद का समय बनाए रखें और सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम करें। छोटी-छोटी आदतें आपकी एनर्जी को हाई रखने में मदद करेंगी और आपके तेज दिमाग की रक्षा करेंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
