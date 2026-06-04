मिथुन राशिफल 5 जून 2026: आज करियर में मिल सकती है नई जिम्मेदारी, होगा अप्रत्याशित लाभ
Aaj ka mithun rashi rashifal 5 June 2026, Gemini Horoscope Today: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से आज मिथुन राशि का राशिफल।
Aaj ka mithun rashifal, Today Gemini Horoscope 5 June 2026: आज मिथुन राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। अचानक खर्च में वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति हिल सकती है। योग और ध्यान से दिन की शुरुआत करने से मानसिक मजबूती मिलेगी। प्यार के मोर्चे पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। करियर में नई जिम्मेदारियां उठाने का मौका मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को आज अपने पार्टनर और पार्टनरशिप पर नजर रखनी चाहिए। आज ऑफिस मीटिंग में व्यस्त रह सकते हैं। पढ़ें आज 5 जून 2026 का मिथुन राशिफल-
मिथुन लव राशिफल-
मिथुन राशि के लिए प्रेम-संबंधों की स्थिति अच्छी रहेगी। आज आपका प्रेम विवाह की ओर जा सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, उनकी शादी-ब्याह तय हो सकती है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वाणी से आप जंग जीत सकते हैं।
मिथुन करियर राशिफल-
आज आपको किसी नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए। कुछ जातकों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अटके हुए कार्य आज आसानी से पूरे कर पाएंगे। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां उठाने के लिए आपको थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है। अवसरों को पहचानकर तुरंत सही दिशा में काम करने की जरूरत है। आज इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है।
मिथुन आर्थिक राशिफल-
आज आपको अटके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। व्यावसायिक यात्रा का योग बन सकता है। अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। किसी मित्र के सहयोग से व्यापारिक विस्तार मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा।
मिथुन सेहत राशिफल-
लग्नेश बुध एक मजबूत स्थिति में बैठे हैं, जो स्वयं एक मजबूत स्थिति के कारक हैं। पंचमेश के साथ सहयोग कर रहे हैं। आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अत्यंत शुभकारी रहेगा। चंद्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। किसी प्रकार की चोट या कोई दुर्घटना नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। यह समय स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा मध्यम साबित हो सकता है।
कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अपने पार्टनर से किसी भी काम के लिए सलाह लेना अच्छा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में थोड़ी चुनौतियां सामने आ सकती है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
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