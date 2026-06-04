मिथुन राशिफल 5 जून 2026: आज करियर में मिल सकती है नई जिम्मेदारी, होगा अप्रत्याशित लाभ

Aaj ka mithun rashi rashifal 5 June 2026, Gemini Horoscope Today: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से आज मिथुन राशि का राशिफल।

Aaj ka mithun rashifal, Today Gemini Horoscope 5 June 2026: आज मिथुन राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। अचानक खर्च में वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति हिल सकती है। योग और ध्यान से दिन की शुरुआत करने से मानसिक मजबूती मिलेगी। प्यार के मोर्चे पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। करियर में नई जिम्मेदारियां उठाने का मौका मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को आज अपने पार्टनर और पार्टनरशिप पर नजर रखनी चाहिए। आज ऑफिस मीटिंग में व्यस्त रह सकते हैं। पढ़ें आज 5 जून 2026 का मिथुन राशिफल-

मिथुन लव राशिफल- मिथुन राशि के लिए प्रेम-संबंधों की स्थिति अच्छी रहेगी। आज आपका प्रेम विवाह की ओर जा सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, उनकी शादी-ब्याह तय हो सकती है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वाणी से आप जंग जीत सकते हैं।

मिथुन करियर राशिफल- आज आपको किसी नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए। कुछ जातकों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अटके हुए कार्य आज आसानी से पूरे कर पाएंगे। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां उठाने के लिए आपको थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है। अवसरों को पहचानकर तुरंत सही दिशा में काम करने की जरूरत है। आज इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है।

मिथुन आर्थिक राशिफल- आज आपको अटके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। व्यावसायिक यात्रा का योग बन सकता है। अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। किसी मित्र के सहयोग से व्यापारिक विस्तार मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा।

मिथुन सेहत राशिफल- लग्नेश बुध एक मजबूत स्थिति में बैठे हैं, जो स्वयं एक मजबूत स्थिति के कारक हैं। पंचमेश के साथ सहयोग कर रहे हैं। आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अत्यंत शुभकारी रहेगा। चंद्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। किसी प्रकार की चोट या कोई दुर्घटना नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। यह समय स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा मध्यम साबित हो सकता है।