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मिथुन राशिफल 5 जुलाई: मिथुन राशि आज करियर में पहचान बनाने पर करें फोकस, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 5 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन राशिफल 5 जुलाई: मिथुन राशि आज करियर में पहचान बनाने पर करें फोकस, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today 5 July 2026 aj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल 5 जुलाई: माहौल कुल मिलाकर आपके पक्ष में है। आत्मविश्वास बना रहेगा और भाग्य का हल्का सहारा भी महसूस होगा। चंद्रमा सीख, यात्रा, मार्गदर्शन और बड़े नजरिए वाले हिस्से को मजबूत कर रहा है, इसलिए किसी बात को केवल तात्कालिक लाभ से नहीं, आगे के असर से भी देखेंगे। छोटी यात्रा, सलाह, नई जानकारी या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत उपयोगी हो सकती है। मन में कई विचार एक साथ आएंगे। इसी वजह से बेचैनी भी बनी रह सकती है। अपनी बात रखने की क्षमता अच्छी है, लेकिन घर और रिश्तों में शब्दों का चुनाव बहुत सोचकर करें। कमाई उम्मीद से बेहतर हो सकती है या किसी पुराने प्रयास का अच्छा नतीजा मिलने की संभावना है। बच्चों, रचनात्मक काम या परिवार की किसी उपलब्धि से खुशी मिल सकती है। आपका नाम भी अच्छे संदर्भ में लिया जा सकता है। दिन सकारात्मक है, बस मन को हर समय अगले कदम की दौड़ में न रखें। थोड़ा रुककर जो मिला है, उसे भी महसूस करें।

मिथुन राशि आज करियर में पहचान बनाने पर करें फोकस, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

लव राशिफल

रिश्तों में सावधानी जरूरी है। प्रेम है, पर लहजे में जल्दबाजी आ सकती है। जीवनसाथी या पार्टनर आपकी व्यस्तता, बेचेनी या बदलते मूड को गलत समझ सकते हैं। किसी बात को साबित करने के बजाय पहले सुनना बेहतर रहेगा। यदि पहले से कोई छोटी खटास है, तो उसे मजाक या ताने में न बदलें। अविवाहित लोग किसी आकर्षक बातचीत में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपेक्षाएं संतुलित रखें। बच्चों से जुड़ी खुशी या परिवार की किसी उपलब्धि से घर का माहौल भी बेहतर हो सकता है।

करियर राशिफल

करियर में पहचान बनाने का अच्छा समय है, लेकिन बहुत फैले हुए काम आपको थका सकते हैं। नौकरी में आपके आइडिया सुने जा सकते हैं। लिखने, सिखाने, बोलने, मार्केटिंग, मीडिया, ट्रेनिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी है। छात्रों के लिए पढ़ाई में समझ अच्छी रहेगी, खासकर अगर वे किसी कठिन विषय को टुकड़ों में बांटकर पढ़ें। किसी शिक्षक, मेंटर या सीनियर से मार्गदर्शन मिल सकता है। खर्च और ऊर्जा पर नियंत्रण रखते हुए काम करें, क्योंकि पीछे से चल रहा मानसिक दबाव एकाग्रता कम कर सकता है।

धन राशिफल

आर्थिक पक्ष उम्मीद से बेहतर रह सकता है। आय बढ़ने, प्रोत्साहन मिलने या रुकी हुई रकम का रास्ता खुलने की संभावना है। फिर भी हर अतिरिक्त पैसे को तुरंत खर्च करने का मन रोकें। परिवार, भोजन, सुविधा या घर की जरूरतों पर खर्च होगा। निवेश में बड़े जोखिम से बचना बेहतर रहेगा। जो भी लें, शर्तें और अवधि समझकर ही कदम रखें।

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सेहत राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी, पर मन थोड़ा चंचल और बेचैन हो सकता है। एक साथ कई चीजें सोचने से थकान बढ़ेगी। नींद का समय बिगड़ा तो अगला दिन भारी लग सकता है। पानी, हल्का भोजन और बीच बीच में छोटे ब्रेक लें। थोड़ी गहरी सांसें और शाम की वॉक आपके लिए काफी मददगार रहेगी।

आज की सलाह: बोलने से पहले ठहरें, और कमाई बढ़े तो उसका थोड़ा हिस्सा बचत में रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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