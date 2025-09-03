Gemini Horoscope Today 4 September 2025 Aaj ka Mithun rashi Rashifal daily future predictions मिथुन राशिफल 4 सितंबर: आज खरीदारी करते समय ऑनलाइन कीमतों की करें तुलना, छोटे टास्क करें पूरे, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मिथुन राशिफल 4 सितंबर: आज खरीदारी करते समय ऑनलाइन कीमतों की करें तुलना, छोटे टास्क करें पूरे

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयWed, 3 Sep 2025 09:44 PM
Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 4 सितंबर 2025: मिथुन राशि वालों को आज जीवंत विचार सीखने और लाभ पाने के मौके मिल सकते हैं। नोट्स के साथ तुरंत आइडिया कैप्चर कर सकते हैं। शक दूर करने के लिए किसी से बात करें। बिखरी हुई एनर्जी से बचने के लिए एक टास्क चुनें और उसे पूरा करें। फ्रेंड्स के सुझाव मदद कर सकते हैं। आज लगातार ग्रोथ करने और सेलिब्रेट करने के लिए सिंपल जीत पर फोकस करें।

मिथुन लव राशिफल- तुरंत बोले गए शब्द रिश्ते बनाते हैं, छोटी स्टोरी शेयर करें और मनोरंजक सवाल पूछें। अगर अविवाहित हैं, तो किसी लोकल इवेंट में शामिल हों या किसी चैट से जुड़ना रास्ते खोल सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो केयर दिखाने के लिए दिन के दौरान एक छोटा विचारों से भरा मैसेज भेजें। आहत करने वाले तरीके से चिढ़ाने से बचें और जब आपका पार्टनर बोले तो सुनें। ईमानदार, हल्की बातचीत स्ट्रेस को कम करती है।

ये भी पढ़ें:4 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

मिथुन करियर राशिफल- छोटी-छोटी परेशानियों को सुलझाने और टीम के मेंबर्स के साथ स्पष्ट अपडेट शेयर करने के लिए अपनी त्वरित सोच का इस्तेमाल करें। प्राथमिकताएं लिखें और स्पीड पाने के लिए पहले छोटे-छोटे टास्क पूरे करें। मदद की जरूरत वाले किसी व्यक्ति को एक आइडिया समझाने का ऑफर दें, टीचिंग आपके विचारों को भी स्पष्ट करता है। लंबी मीटिंग से बचें जो आपका ध्यान भटकाती हैं, इसके बजाए एक संक्षिप्त लिखित सारांश मांगें। छोटी-छोटी स्थिर जीतें और स्पष्ट नोट्स आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं और सप्ताह के अंत तक दूसरों को दिखाई देते हैं।

मिथुन आर्थिक राशिफल- पैसों के लिए आज एक तुरंत प्लान की जरूरत है। एक दिन के लिए जरूरी खर्चों और देर वाले खर्चों की एक छोटी लिस्ट बनाएं। खरीदारी करते समय ऑनलाइन कीमतों की तुलना करें, छोटे चेक कैश बचाते हैं। अगर कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आता है, तो उसे कवर करने के लिए एक छोटे से बदलाव की खोज करें। नए संपर्कों के साथ फाइनेंश जानकारी लापरवाही से शेयर करने से बचें। एक संक्षिप्त साप्ताहिक बचत लक्ष्य सेट करने पर विचार करें।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 4 सितंबर: आज धन की स्थिति दिख रही है स्थिर, अचानक कर्ज लेने से बचें

मिथुन सेहत राशिफल- आज आपकी एनर्जी बदलती रह सकती है। रीसेट करने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करें। फोकस करने के लिए थोड़ी देर वॉक करने या हल्की सांस लेने से शुरुआत करें। ऐसे स्नैक्स चुनें जो आराम दें- मेवे या फल और दोपहर में भारी भोजन से बचें। सोने से पहले स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय को सेट करें और पढ़ने या शांत म्यूजिक जैसी आरामदायक रूटीन अपनाएं। अगर थके हुए हैं, तो धक्का देने के बजाए आराम करें, एक छोटी सी झपकी मदद कर सकती है। हाइड्रेटेड रहें और हर कुछ घंटों में धीरे से स्ट्रेच करें।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Gemini Gemini Horoscope Mithun
