मिथुन राशिफल 4 अक्टूबर: आज सिंगल जातकों की शुरू हो सकती है नई फ्रेंडशिप, खरीदारी से बचें

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 4 अक्टूबर 2025: मिथुन राशि वालों के लिए आज जानने की इच्छा और स्पष्ट बातचीत आज आपको जवाब ढूंढने में मदद करेगी। विनम्रता से भरे सवाल पूछें, सिंपल आइडिया शेयर करें और मैनेज होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को चेक करें। तुरंत सीखने और खुलकर सुनने से काम के रिजल्ट मिल सकते हैं।

मिथुन लव राशिफल- मिथुन राशि वालों के लिए आज प्यार गर्मजोशी भरी बातचीत और हल्के-फुल्के पलों को पसंद करेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो किसी ग्रुप फंक्शन, क्लास या कम्युनिटी एक्टिविटी में शामिल हों, जहां स्वाभाविक बातचीत शुरू हो सकती है - एक फ्रेंडली सवाल और विनम्रता से सुनने से एक नई फ्रेंडशिप शुरू हो सकती है। कपल के लिए गर्मजोशी को रिन्यू करने के लिए एक फन आइडिया शेयर करें या एक साथ एक शॉर्ट, सुखद एक्टिविटी की प्लानिंग बनाएं। विनम्र, ईमानदार शब्द रखें और छोटी-छोटी खुशियां सेलिब्रेट करें।

मिथुन करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आपके तुरंत आने वाले आइडिया और बातचीत सबसे अलग नजर आने हैं, इन गिफ्ट्स का सावधानी से इस्तेमाल करें। क्लियर बोलें, सरल नोट्स लिखें और शेयर करने से पहले फैक्ट्स को चेक करें। शॉर्ट मीटिंग में काम के आइडिया ऑफर करें और अपनी प्लानिंग को रिवाइन करने के लिए टीम मेंबर्स से फीडबैक लें। आइडिया को छोटे-छोटे स्टेप में व्यवस्थित करें और रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करें और छोटी जीत को सेलिब्रेट करें।

मिथुन आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में आज स्पष्ट सोच और छोटी जांचों की जरूरत है। आपको कौन सी पेमेंट करनी है और किसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है, इसकी एक शॉर्ट लिस्ट बनाएं। ऑप्शन की तुलना करें, किसी प्रैक्टिकल फ्रेंड्स से सलाह लें और केवल फीलिंग्स के आधार पर तुरंत खरीदारी से बचें। बड़े, अचानक उठाए गए स्टेप की जगह छोटे, कम रिस्क वाले बचत या निवेश स्टेप पर विचार करें।

मिथुन सेहत राशिफल- मिथुन राशि वालों आज आपका माइंड एक्टिव रहने वाला है, इसलिए इसे हल्के रेस्ट और सिंपल एक्टिविटी के साथ बैलेंस करें। थोड़ी देर वॉक करें, हल्की स्ट्रेचिंग करें और गहरी सांस लेने के लिए बीच-बीच में रुकें। लंबे समय तक स्क्रीन पर समय बिताने को सीमित करें और पढ़ने, सुकुन देने वाला म्यूजिक या बाहर थोड़े समय के लिए शांत रहने वाली एक्टिविटी करें। अपनी एनर्जी को स्थिर रखने के लिए रेगुलर खाना और नींद का प्लान बनाएं। छोटी-छोटी जागरूक आदतें आपके दिन में शांति और फोकस ला सकती हैं।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुड़वा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

