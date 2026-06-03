मिथुन राशिफल 4 जून 2026: आज मिलेगा आपको खास सरप्राइज, किसी की बातों में आकर न करें निवेश

Aaj ka mithun rashi rashifal 4 June 2026, Gemini Horoscope Today: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन किस तरह के परिणाम लेकर आया है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानिए आज का मिथुन राशिफल।

Aaj ka mithun rashifal, Today Gemini Horoscope 4 June 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन खास सरप्राइज लेकर आया है। किसी करीबी व्यक्ति या परिवार के सदस्य से आपको सरप्राइज मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा। निवेश के लिए दिन अच्छा है, लेकिन किसी की बातों में आकर कहीं भी निवेश करने से बचें। नए काम की शुरुआत करने के दिन अच्छा रहने वाला है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। पढ़ें आज का विस्तृत मिथुन राशिफल-

मिथुन लव राशिफल- मिथुन राशि वालों के लिए आज प्रेम की स्थिति अत्यंत शुभकारी नजर आ रही है, जिसमें बहुत अपनापन और बहुत प्रगाढ़ता है। नए प्रेम के लिए भी आप बिल्कुल तैयार हैं। पुराने प्रेम में परिपक्वता के साथ आप जीवन में आगे के सपने देख रहे हैं और लाइफ की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि उचित है। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है। आज सिंगल जातकों की अनजान लोगों से मुलाकात हो सकती है।

मिथुन करियर राशिफल- मिथुन राशि वालों की आज कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। करियर में बड़ा सुधार या बदलाव आने की उम्मीद है। व्यवसाय में मुनाफा हो सकता है और विस्तार के योग बन रहे हैं। नौकरी में बदलाव का विचार बना रहे हैं, तो आज नए अवसर सामने आ सकते हैं। आज आपके निर्णय या फैसले प्रभावशाली और सही साबित हो सकते हैं। हालांकि शाम के समय आपको ऑफिस से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए।

मिथुन आर्थिक राशिफल- मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। निवेश के लिए अत्यंत शुभकारी समय है, आप आंख बंद करके आगे बढ़ सकते हैं। इस समय मेटल (धातु) में पैसा लगाना आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। अगर आप धन से जुड़ा कोई लक्ष्य बनाना चाहते हैं, तो यह दिन अनुकूल रहने वाला है। रुके हुए धन की वापसी के संकेत हैं।

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल- मिथुन राशि वालों को आज थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में एहतियात बरतना चाहिए। चोट-चपेट लग सकती है या आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, इसलिए वाहन धीरे चलाएं। स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम रहने वाली है। खान-पान का खास ख्याल रखें। दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करेंगे तो, आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ सकती है।