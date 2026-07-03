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मिथुन राशिफल 4 जुलाई 2026: करियर में मिलेगी सफलता, भाग्य देगा साथ, आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 4 July 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन सफलता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। करियर में रुके काम पूरे होने के संकेत हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी।

मिथुन राशिफल 4 जुलाई 2026: करियर में मिलेगी सफलता, भाग्य देगा साथ, आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें

Gemini Horoscope Today 4 July 2026, मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए सफलता का एहसास देने वाला दिन बन सकता है, खासकर तब जब आपने पिछले दिनों निरंतर मेहनत की हो। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और लोग आपकी उपस्थिति को नोटिस करेंगे। कुछ काम बिना ज्यादा शोर किए आगे बढ़ेंगे और आपको लगेगा कि चीजें आपके पक्ष में जम रही हैं। भाग्य से जुड़ा क्षेत्र सक्रिय होने के कारण सीखने, सलाह लेने, यात्रा की योजना बनाने या किसी बड़े लक्ष्य पर स्पष्ट सोच बनाने में मदद मिलेगी। फिर भी पूरा भरोसा सिर्फ किस्मत पर न रखें। अपनी तैयारी मजबूत रखें। सूर्य आपकी राशि में होने से व्यक्तित्व में चमक है, जबकि धन और वाणी के क्षेत्र में बुध की वक्री चाल यह याद दिलाती है कि बोलते समय शब्द चुनकर बोलें। परिवार के साथ बैठकर कोई पुरानी योजना या वित्तीय चर्चा हो सकती है। जिन लोगों के बच्चे हैं, उनसे संतोष मिल सकता है। मन हल्का और उम्मीद भरा रहेगा, इसलिए दिन को बिखरने देने के बजाय दिशा देना बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि का लव राशिफल

रिश्तों में मिठास और सहजता बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ बातचीत आरामदायक रहेगी और छोटे काम भी मिलकर करने का मन होगा। प्रेम संबंध में मिलने, बात साफ करने या भावनाएं व्यक्त करने का अच्छा समय बन सकता है। अगर हाल में कोई उलझन रही है, तो अब उसका हल शांत लहजे में निकाला जा सकता है। बच्चों से जुड़ी खुशखबरी या संतोष देने वाली बात परिवार का मूड अच्छा करेगी। ध्यान रहे कि मजाक करते समय सीमा रखें, क्योंकि आपकी बात का असर आज ज्यादा रहेगा। अपनापन जताने के लिए समय देना सबसे अच्छा तरीका रहेगा।

मिथुन राशि का करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन खासा अच्छा है। ध्यान केंद्रित रहेगा और कठिन विषय भी समझ में आ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को दोहराव, टेस्ट या पुराने प्रश्नपत्रों से अच्छा लाभ मिल सकता है। करियर में भी प्रगति का एहसास रहेगा। कोई काम जो अटका हुआ था, वह अब गति पकड़ सकता है। वरिष्ठों से बात करते समय आत्मविश्वास रखें, लेकिन तथ्य साफ हों। जो लोग क्रिएटिव, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, लेखन या सेल्स से जुड़े हैं, वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नई शुरुआत करने वालों को पहले ढांचा मजबूत करना चाहिए। केवल उत्साह के भरोसे न चलें। काम के साथ सीखने की इच्छा बनाए रखेंगे, तो आगे की राह और स्पष्ट होगी।

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मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल

आर्थिक पक्ष संतुलित और सकारात्मक दिख रहा है। परिवार या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए धन का उपयोग समझदारी से होगा। जोखिम भरे निवेश की तरफ मन जा सकता है, लेकिन पूरे पैसे एक साथ लगाने के बजाय सीमा तय करना बेहतर रहेगा। किसी जानकारी के आधार पर अवसर दिखे, तब भी जांच जरूरी है। छोटी बचत को नियमित करना अभी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आय की स्थिति ठीक रहने से मन में राहत रहेगी। अनावश्यक दिखावे पर खर्च रोकेंगे तो फायदा और टिकेगा।

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मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहने के संकेत हैं। मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर भी हल्का लगेगा। फिर भी लगातार बैठकर काम करने से जकड़न हो सकती है। थोड़ी वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग और पर्याप्त पानी जरूरी है। बाहर का खाना सीमित रखें, क्योंकि व्यस्तता में पाचन बिगड़ सकता है। देर रात तक दिमाग चलाने से नींद प्रभावित हो सकती है। दिन की अच्छी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए समय पर आराम लें।

आज की सलाह: आत्मविश्वास रखें, मगर पैसों और शब्दों दोनों में थोड़ी संयमित चाल चलें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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