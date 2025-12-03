मिथुन राशिफल 4 दिसंबर: मिथुन राशि आज इस काम से पैसों के मामले में होगा लाभ

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 4 December 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today 4 December 2025, मिथुन राशिफल 4 दिसंबर 2025: यह दिन मजेदार आइडिया और सोशल मौके लेकर आता है। आइडिया और लोगों को जोड़ने के लिए अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करें। बोलते समय क्लियर रहें, और छोटी-मोटी गलतियों से बचने के लिए सोच-समझकर बात करें। नई योजनाएं छोटी बातचीत और दोस्ताना कॉन्टैक्ट से शुरू हो सकती हैं। डिसीजन लेने से पहले सब्र रखें।

मिथुन लव लाइफ: ईमानदारी से बात करने और हल्की-फुल्की मस्ती से रिश्ते बनते हैं। सिंगल्स को छोटी मुलाकातें पसंद आ सकती हैं, जो अगर दोनों लोग सुनें तो कुछ गहरी हो सकती हैं। कपल्स के लिए, खुशनुमा मैसेज शेयर करें और परवाह दिखाने के लिए छोटी-छोटी बातें याद रखें। अपने पार्टनर को गेम से परखने से बचें। इसके बजाय अच्छे शब्द चुनें। साथ में एन्जॉय करने के लिए कोई छोटी-मोटी एक्टिविटी प्लान करें। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें, साथ में हंसें, और जरूरी सपोर्ट चुनें। लगातार अच्छाई रिश्तों को मजबूत करेगी और हर दिन धीरे-धीरे प्यार बढ़ाएगी।

करियर राशिफल: काम की जगह पर, आपके आइडिया छोटी मुलाकातों या छोटे मैसेज में चमक सकते हैं। एक क्लियर सुझाव शेयर करें और उसे असलियत में बदलने में मदद करने की पेशकश करें। लंबे, कन्फ्यूज करने वाले नोट्स भेजने से बचें। ऐसे आसान स्टेप्स को प्राथमिकता दें, जिन्हें दूसरे लोग फॉलो कर सकें। मिलकर काम करने से आपको अभी फायदा होगा। अपने आइडिया को एक छोटे से टेस्ट में शामिल होने के लिए किसी साथ काम करने वाले को बुलाएं। छोटी मीटिंग्स के लिए नोट्स बनाएं, हर डिस्कशन के बाद अगले स्टेप्स क्लियर तौर पर तय करें, और आज प्रैक्टिकल वैल्यू दिखाने के लिए एक छोटे से काम में मदद करने के लिए वॉलंटियर करें।

फाइनेंशियल राशिफल: जब आप रसीदें ऑर्गनाइज करते हैं और छोटे खर्चों को ट्रैक करते हैं तो पैसों के मामले बेहतर होते हैं। एक्साइटमेंट में बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें। नई खरीदारी को सेटल होने के लिए एक दिन दें। अगर आप जल्दी और क्लियर तरीके से काम करते हैं तो एक छोटा फ्रीलांस मौका या छोटा पेड काम एक्स्ट्रा कैश कमा सकता है। रिकॉर्ड रखें और किसी भी एक्स्ट्रा इनकम में से थोड़ा बाद के लिए बचाकर रखें। मंथली सब्सक्रिप्शन की लिस्ट बनाएं, जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे कैंसल करें। एक्स्ट्रा फंड के लिए पेड काम लेने पर विचार करें।

सेहत राशिफल: मेंटल एनर्जी आज स्टेबल रहेगी। इसलिए अपनी आंखों को आराम दें और फोकस बनाए रखने के लिए छोटे ब्रेक लें। एनर्जी को स्टेबल रखने के लिए कामों के बीच हल्की स्ट्रेचिंग और हल्के स्नैक्स लेने की कोशिश करें। जब आप बेचैन महसूस करें तो थोड़ी देर सांस लेने की प्रैक्टिस करें, और मन को शांत करने और नींद के लिए तैयार करने में मदद के लिए रेगुलर सोने का लक्ष्य रखें। लंबे कामों को छोटे-छोटे गैप में छोटे-छोटे रेस्ट के साथ बांटें, पानी पिएं, समय पर हल्का खाना खाएं। आज मन को शांत करने वाले हल्के-फुल्के शौक चुनें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ