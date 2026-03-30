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मिथुन राशिफल 31 मार्च 2026: मिथुन राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा दिन, काम में मिलेगा रिजल्ट, पैसों में रखें सावधानी

Mar 30, 2026 07:28 pm ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 31 March 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 मार्च 2026 का दिन…

मिथुन राशिफल 31 मार्च 2026: मिथुन राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा दिन, काम में मिलेगा रिजल्ट, पैसों में रखें सावधानी

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal, मिथुन राशिफल 31 मार्च 2026- मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन हर चीज अपने आप नहीं बनेगी। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्यार, काम और पैसों- तीनों में बैलेंस बनाकर चलना होगा। आज आपको अपने रवैये पर कंट्रोल रखना होगा। जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। दिन ठीक निकल सकता है अगर आप धैर्य रखेंगे।

आगे पढ़ें मिथुन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-

मिथुन लव राशिफल- रिश्तों में आज सिंपल दिन नहीं रहेगा। बीच-बीच में तकरार हो सकती है। वजह ईगो रहेगा। आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, वहीं पार्टनर भी पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। ऐसे में बात बढ़ सकती है। बेहतर रहेगा कि थोड़ा रुककर बात करें। हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए आज अच्छा मोड़ भी आ सकता है। जो रिश्ता टूटने की कगार पर था, उसमें बात बन सकती है। एक बातचीत चीजें बदल सकती है। आप आज पार्टनर के साथ समय बिताने का प्लान बना सकते हैं। बाहर जाना या डिनर करना रिश्ते को बेहतर करेगा।जो लोग दूर रहकर रिश्ता चला रहे हैं, उन्हें आज ज्यादा बात करनी होगी। वरना गलतफहमी बढ़ सकती है। सिंगल लोगों के लिए दिन अच्छा है। अगर किसी को पसंद करते हैं तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। जवाब पॉजिटिव मिलने के संकेत हैं।

मिथुन करियर राशिफल- कामकाज में आज आपको अपना ध्यान बनाए रखना होगा। काम समय पर पूरा करना जरूरी रहेगा। आज ढील दी तो बात बिगड़ सकती है। ऑफिस में जो भी लंबित काम हैं, उन्हें खत्म करने का मौका मिलेगा। सीनियर या क्लाइंट से जो दिक्कत चल रही थी, उसे सुलझाने का समय है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए दिन अच्छा रहेगा। काम के साथ कमाई भी बढ़ सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों को ट्रांसफर या जगह बदलने की खबर मिल सकती है। बिजनेस करने वाले लोग नई पार्टनरशिप या काम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। छात्रों को आज ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन अहम है।

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मिथुन आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा, लेकिन पूरी तरह आराम वाला नहीं है। छोटे-छोटे खर्च सामने आएंगे। आज बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा। बिना सोचे-समझे पैसा लगाना नुकसान करा सकता है। घर में प्रॉपर्टी को लेकर कोई बात सामने आ सकती है, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा। दोस्त या भाई-बहन अगर पैसे मांगें तो सोचकर ही दें। वापस मिलने में समय लग सकता है। घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद सकते हैं। बिजनेस वालों को काम बढ़ाने के लिए पैसा मिल सकता है। घर में किसी छोटे फंक्शन या खुशी के मौके पर खर्च भी करना पड़ सकता है।

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मिथुन स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा। कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। जिन लोगों को छाती से जुड़ी परेशानी थी, उन्हें राहत मिल सकती है। फिर भी लापरवाही न करें। भारी सामान उठाने से बचें। मौसम बदलने की वजह से हल्का बुखार या गले में दर्द हो सकता है। बच्चों को खेलते समय ध्यान रखना होगा। गिरने या चोट लगने का डर रहेगा। आज आप जिम या योग शुरू करने का सोच सकते हैं। इससे फायदा होगा। नींद की दिक्कत वाले लोगों को थोड़ा आराम मिल सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

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Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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