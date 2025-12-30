मिथुन राशिफल 31 दिसंबर: मिथुन राशि आज पैसे के मामले में भूलकर भी न करें ये काम, होगा भारी नुकसान

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 31 December 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन राशि आज पैसे के मामले में भूलकर भी न करें ये काम, होगा भारी नुकसान मिथुन राशि का आज का लव राशिफल: एक साथ समय बिताकर आज के दिन अच्छा समय बिताएं। जब आप अपनी भावनाएं शेयर करें, तो ईगो को दूर रखें। एक ही पार्टनर पर टिके रहें, और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके रिश्ते को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज के दिन सिंगल लोगों को नया प्यार मिल सकता है।आज के दिन का दोपहर का टाइम क्रश को प्रपोज करने के लिए भी अच्छा है। अपने पार्टनर का सम्मान करें। ऐसा करने पर आपको भी वही सम्मान मिलेगा। मैरिड महिलाएं भी आज के दिन फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकती हैं।

मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल: आप अपने करियर में आज के दिन सफल होंगे। आपकी काबिलियत को देखते हुए मैनेजमेंट आपको नए काम देगा और यह पक्का करेगा कि आप सारे टास्क लगन से पूरा करें। वकील और हेल्थकेयर प्रोफेशनल आज के दिन हाई-प्रोफाइल या पॉपुलर केस संभालेंगे, जो मीडिया का ध्यान खींचेंगे। पक्का करें कि आप ऑफिस में मिलनसार रहें। आज के दिन मीटिंग्स में बिना झिझक के अपने आइडिया पेश करें। बिजनेसमैन आज के दिन दोपहर के टाइम में नई पार्टनरशिप साइन करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स परीक्षाओं में सफलता की उम्मीद भी कर सकते हैं।

मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन पैसे से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको पैसे के मामले में ज्यादा से ज्यादा अनुशासित रहना होगा। आज के दिन किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसे के विवाद को सुलझाने के लिए अच्छा समय है। किसी सट्टे वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले, मार्केट को स्टडी करें, क्योंकि आपको आंख बंद करके इन्वेस्ट करके पैसे गंवाने की जरूरत नहीं है। चैरिटी में पैसे दान करने के लिए आज के दिन का दोपहर का टाइम अच्छा है। बिजनेसमैन को आज फंडिंग के नए सोर्स मिल सकते हैं।

मिथुन राशि का आज का सेहत राशिफल: कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। आप पुरानी मेडिकल प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं। हालांकि, जिन्हें अस्थमा या पेट की दिक्कतें हैं, उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत हो सकती है। सीनियर लोगों को बस या ट्रेन में चढ़ते समय आज के दिन सावधान रहना चाहिए, और महिलाओं को एडवेंचरस स्पोर्ट्स से बचना चाहिए। कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी मेडिकल हेल्प की जरूरत हो सकती है। कुछ लोगों को आज के दिन वायरल फीवर हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ