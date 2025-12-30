Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 31 December 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction
मिथुन राशिफल 31 दिसंबर: मिथुन राशि आज पैसे के मामले में भूलकर भी न करें ये काम, होगा भारी नुकसान

मिथुन राशिफल 31 दिसंबर: मिथुन राशि आज पैसे के मामले में भूलकर भी न करें ये काम, होगा भारी नुकसान

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today, 31 December 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Dec 30, 2025 09:49 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Horoscope Today 31 December 2025 Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल 31 दिसंबर 2025: आज के दिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। ऑफिस की साजिशों से दूर रहें। पैसे को समझदारी से आज के दिन मैनेज करें। आज आपकी हेल्थ भी अच्छी है। आज के दिन काम पर कोई समझौता न करें। इस बात का ध्यान भी खेँ कि आप अपने पार्टनर को अच्छे मूड में रखें। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल लाइफ आज के दिन अच्छी है। कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिथुन राशि आज पैसे के मामले में भूलकर भी न करें ये काम, होगा भारी नुकसान

मिथुन राशि का आज का लव राशिफल: एक साथ समय बिताकर आज के दिन अच्छा समय बिताएं। जब आप अपनी भावनाएं शेयर करें, तो ईगो को दूर रखें। एक ही पार्टनर पर टिके रहें, और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके रिश्ते को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज के दिन सिंगल लोगों को नया प्यार मिल सकता है।आज के दिन का दोपहर का टाइम क्रश को प्रपोज करने के लिए भी अच्छा है। अपने पार्टनर का सम्मान करें। ऐसा करने पर आपको भी वही सम्मान मिलेगा। मैरिड महिलाएं भी आज के दिन फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकती हैं।

ये भी पढ़ें:2026 में इन बर्थ डेट वालों की होगी चांदी ही चांदी, सूर्य का साल चमकाएगा भाग्य
ये भी पढ़ें:2026 में ये 3 राशियां रहेंगी मालामाल, 5 राजयोग बनने से होगा फायदा ही फायदा

मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल: आप अपने करियर में आज के दिन सफल होंगे। आपकी काबिलियत को देखते हुए मैनेजमेंट आपको नए काम देगा और यह पक्का करेगा कि आप सारे टास्क लगन से पूरा करें। वकील और हेल्थकेयर प्रोफेशनल आज के दिन हाई-प्रोफाइल या पॉपुलर केस संभालेंगे, जो मीडिया का ध्यान खींचेंगे। पक्का करें कि आप ऑफिस में मिलनसार रहें। आज के दिन मीटिंग्स में बिना झिझक के अपने आइडिया पेश करें। बिजनेसमैन आज के दिन दोपहर के टाइम में नई पार्टनरशिप साइन करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स परीक्षाओं में सफलता की उम्मीद भी कर सकते हैं।

मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन पैसे से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको पैसे के मामले में ज्यादा से ज्यादा अनुशासित रहना होगा। आज के दिन किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसे के विवाद को सुलझाने के लिए अच्छा समय है। किसी सट्टे वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले, मार्केट को स्टडी करें, क्योंकि आपको आंख बंद करके इन्वेस्ट करके पैसे गंवाने की जरूरत नहीं है। चैरिटी में पैसे दान करने के लिए आज के दिन का दोपहर का टाइम अच्छा है। बिजनेसमैन को आज फंडिंग के नए सोर्स मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:31 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:वृषभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, पढ़ें करियर और धन राशिफल

मिथुन राशि का आज का सेहत राशिफल: कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। आप पुरानी मेडिकल प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं। हालांकि, जिन्हें अस्थमा या पेट की दिक्कतें हैं, उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत हो सकती है। सीनियर लोगों को बस या ट्रेन में चढ़ते समय आज के दिन सावधान रहना चाहिए, और महिलाओं को एडवेंचरस स्पोर्ट्स से बचना चाहिए। कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी मेडिकल हेल्प की जरूरत हो सकती है। कुछ लोगों को आज के दिन वायरल फीवर हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Gemini Horoscope Gemini Mithun
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने