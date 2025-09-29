मिथुन राशिफल 30 सितंबर: आज धन से जुड़ी रहेंगी परेशानियां, सेहत रहेगी अच्छी

मिथुन करियर राशिफल- आज आपको वर्कप्लेस पर अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। कुछ टास्क चैलेंजिंग हो सकते हैं और कई बार आपको सीनियर्स का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। ऑफिस में ईगो से जुड़े मामले हो सकते हैं। आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग, पॉलिटिक्स और डांस से जुड़े लोगों को दिन के दूसरे भाग में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा जॉब के लिए इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अच्छा है। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्स्टाइल, लॉजिस्टिक्स और हॉस्पिटैलिटी का काम संभालने वाले बिजनेसमैन नई डील पर साइन करने में सफल होंगे।