मिथुन राशिफल 30 सितंबर: आज धन से जुड़ी रहेंगी परेशानियां, सेहत रहेगी अच्छी
Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
मिथुन करियर राशिफल- आज आपको वर्कप्लेस पर अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। कुछ टास्क चैलेंजिंग हो सकते हैं और कई बार आपको सीनियर्स का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। ऑफिस में ईगो से जुड़े मामले हो सकते हैं। आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग, पॉलिटिक्स और डांस से जुड़े लोगों को दिन के दूसरे भाग में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा जॉब के लिए इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अच्छा है। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्स्टाइल, लॉजिस्टिक्स और हॉस्पिटैलिटी का काम संभालने वाले बिजनेसमैन नई डील पर साइन करने में सफल होंगे।
मिथुन आर्थिक राशिफल- दिन के पहले भाग में धन से जुड़ी परेशानियां रहेंगी और शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। आप निवेश के तौर पर कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। पैसों के मामले फ्रेंड्स के साथ सुलझाना भी अच्छा है। बिजनेसमैन को आज नए विस्तार के लिए धन जुटाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें निवेश करने से पहले मार्केट का गंभीरता से रिसर्च करना चाहिए, खासकर विदेशी जगहों पर।